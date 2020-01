Dakar, Sainz: "Essere vicini alla testa è un buon segnale"

Carlos Sainz e Lucas Cruz hanno sofferto negli ultimi 10 km della seconda tappa, da Al Wajh alla futura Neom (dove al momento c'è soltanto sabbia), ma gli spagnoli sono in seconda posizione nella classifica generale della Dakar 2020, alle spalle di Orlando Terranova, pilota argentino della MINI X-Raid.

Dopo alcuni chilometri in cui hanno rapidamente preso il comando, aprendo la pista, superando il sorprendente Zala e Peterhansel, gli spagnoli hanno concluso la tappa al sesto posto, con un ritardo di 13'05" nei confronti dei vincitori De Villiers e Haro.

"Oggi è stata una giornata complicata in termini di navigazione, per buona parte abbiamo dovuto aprire la pista e nonostante tutto non è andata male fino a 10 km dalla fine, quando in un canyon ci abbiamo messo troppo a trovare un Way Point. Lucas ha fatto un buon lavoro, la macchina si è comportata bene e non ci sono stati altri problemi" ha detto il due volte vincitore della Dakar al bivacco.

Con questo risultato, si sono portati al secondo posto nella classifica generale, staccati di 4'43" dal leader Terranova.

"Ci sono voluti 10-12 minuti per andare e tornare un paio di volte nel canyon e trovare il Way Point. Abbiamo perso molto tempo, ma la cosa positiva è che siamo ancora in lotta, siamo secondi ed è passato un altro giorno".

"Sono passati solo due giorni, ma sono già successe tante cose, quindi essere sempre vicini alla testa è un buon segno. La macchina non ha avuto nessun problema e il ritmo è buono. Senza aver perso quei 11-12 minuti, avremmo finito la tappa secondi o terzi e saremmo leader con un buon vantaggio.

