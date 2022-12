Dakar | Ecco tutti gli italiani al via nell'edizione 2023

Carica lettore audio

C'è tanta Italia tra gli impavidi che il 31 dicembre si presenteranno al via dell'edizione 2023 della Dakar, che scatterà a poche ore dall'anno nuovo con un Prologo di appena 11 km. Sono in tutto 69 gli "Azzurri" iscritti, divisi tra tutte le categorie, anche se va detto che il contingente più numeroso è quello che parteciperà alla Classic.

Tra le storiche, infatti, sono ben 14 gli equipaggi che si cimenteranno con le auto, ai quali se ne aggiungono altri tre tra i camion, per un totale quindi di 36 partecipanti in gara.

Nutrita anche la pattuglia dei motociclisti, tra i quali spicca l'inossidabile Franco Picco, ancora al via con la Fantic, che quest'anno ha deciso di raddoppiare il suo impegno, affiancandogli l'ex campione del mondo di Enduro Alex Salvini, che si appresta ad affrontare la sua prima Dakar. Tra le due ruote però ci sono anche altre vecchie conoscenze come Paolo Lucci, Cesare Zacchetti e Tiziano Internò.

Purtroppo non sarà della partita invece Danilo Petrucci, vincitore di una tappa al debutto nel 2022, perché l'ex pilota di MotoGP per quest'anno ha preferito concentrarsi sui suoi impegni in pista per preparare al meglio lo sbarco nel Mondiale Superbike.

Nella categoria auto troviamo l'ex motociclista Maurizio Gerini, passato a vestire i panni del navigatore accanto alla collega Laia Sanz, passata come lui dalla due alle quattro ruote di recente. Se poi non ci sono piloti di casa nostra tra le LW Proto, sono cinque invece gli equipaggi tra le SSV, con gli immancabili Cinotto, ma anche l'accoppiata tutta femminile composta da Rebecca Busi e Giulia Maroni.

Due gli equipaggi completi in gara tra i camion - Bellina/Gotti/Minelli e Fiori/De Lorenzo/De Lorenzo - ma ci sono anche dei "solitari": Niccolò Funaioli è il co-pilota di Tomas Tomechek, mentre Cesare Rickler Del Mare e David Giovannetti divideranno i loro "bestioni" con dei compagni di altre nazionalità.

Dakar 2023 | Tutti gli italiani al via

Categoria Pilota Mezzo Numero Moto Paolo Lucci KTM 46 Cesare Zacchetti KTM 49 Alex Salvini Fantic 66 Franco Picco Fantic 67 Tiziano Internò Fantic 73 Lorenzo Maria Fanottoli KTM 87 Lorenzo Maestrami KTM 107 Ottavio Missoni Honda 117 Tommaso Montanari Husqvarna 124 Iader Giraldi KTM 125 Eufrasio Anghileri Honda 130 Auto Maurizio Gerini (co-pilota Laia Sanz) Astara 222 SSV Pietro Cinotto/Alberto Bertoldi Polaris 420 Ferdinando Brachetti Peretti/Matteo Casuccio Polaris 432 Michele Cinotto/Maurizio Dominella Polaris 435 Carlo Cinotto/Marco Arnoletti Polaris 442 Rebecca Busi/Giulia Maroni Can-Am 447 Camion Claudio Bellina/Bruno Gotti/Giulio Minelli Iveco 515 Umberto Fiori/Dario De Lorenzo/Aldo De Lorenzo Man 524 Niccolò Funaioli (co-pilota di Tomas Tomechek) Tatra 536 Cesare Rickler Del Mare Man 545 David Giovannetti Man 552 Classic Luca Venturi/Roberto Musi Toyota 713 Luciano Carcheri/Giovanni Bernacchini Isuzu 721 Valentina Casella/Monica Buonamano Nissan 722 Gian Paolo Tobia Cavagna/Gianni Pelizzola Nissan 729 Stefano Moro/Daniele Manoni Mitsubishi 742 Francesco Guasti/Alessandro Guasti Fiat 763 Marco Ernesto Leva/Alexia Giugni Fiat 764 David Bizzozero/Pietro D’Agostino Range-Rover 766 Giuseppe Pozzi/Filippo Denti Mercedes 768 Paolo Bedeschi/Daniele Bottallo Toyota 776 Antonio Ricciari/Simona Morosi Mitsubishi 788 Riccardo Garosci/Rudy Briani Nissan 790 Lorenzo Piolini/Franco Majno Nissan 792 Alfredo Cavozza/Adriano Furlotti Nissan 796 Marco Giannecchini/Luca Macrini/Francesco Maria Proietti Iveco 909 Stefano Brandolan/Marco Corbetta Iveco 912 Giuseppe Francesco Simonato/Andrea Cadei/Annunziata Del Gaudio Iveco 913