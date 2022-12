Dakar | Le categorie del 2023: moto, auto, camion e molto altro

Carica lettore audio

Una delle peculiarità del Rally Dakar è la grande varietà di categoria e classi che il regolamento accoglie. Grazie a questo, è una competizione relativamente accessibile per molti piloti amatori, che possono affrontare la sfida di arrivare alla tappa finale in Arabia Saudita.

La normativa tecnica raccoglie sei grandi categorie:

Moto

Quad

Veicoli leggeri o 'Side by Side'

Auto

Camion

Classic

Tuttavia, ognuna di queste categorie ha delle sottocategorie che dividono i partecipanti in base alle particolarità tecniche e sportive di ogni veicolo.

Le categorie delle moto per la Dakar 2023: RallyGP, Rally2 e Rally3

Un detto che si usa nel bivacco è che il vero spirito della Dakar si vive in moto. È la categoria più popolare di tutto il rally, ma anche la più accessibile. Per potersi iscrivere, la competizione richiede un’esperienza minima, aver completato una prova del Mondiale del Rally-Raid o una delle gare “Dakar Series”.

Tuttavia, l’elevato numero di partecipanti costringe a dover fare una serie di suddivisioni in vista del regolamento tecnico e sportivo. Il computo globale dei piloti su due ruote sarà sud tre classi: RallyGP, Rall2 e Rally3. Tutte queste avranno la stessa limitazione di cilindrata, 450cc.

RallyGP è la classe regina, dove competono i piloti di più alto livello che puntano a vincere la Dakar e il titolo di Rally-Raid. Per poter formare parte di questa viene richiesta un’esperienza pregressa ed essere stato accettato dal comitato del campionato. Inoltre, un requisito indispensabile è quello di aver chiuso nei primi dieci classificati della generale negli ultimi anni, o come minimo aver vinto una speciale (senza contare i prologhi). Si differenziano per i propri sfondi gialli con numeri neri.

Rally2 è la classe subito inferiore, a cui accedono la maggior parte dei piloti amatori con esperienza. Inoltre, a partire dal 2023 chi vincerà la Coppa del Mondo della categoria, verrà automaticamente promosso alla classe regina. I loro sfondi sono bianchi con numeri neri.

Infine, ci sono i piloti Rally3, i novelli della modalità. A differenza delle due classi precedenti, che hanno un limite massimo di 160 km/h, non potranno superare i 130 km/h. I loro sfondi sono bianchi con numeri neri.

Bisogna ricordare che il regolamento sportivo avrà una classifica esclusiva per i coraggiosi che vorranno completare la prova senza assistenza, sotto il nome di “Original”. Si riconosceranno dal loro sfondo rosso.

La categoria dei quad per la Dakar 2023

I quad, con un’importante rappresentanza sudamericana, non avranno alcuna divisione interna e il regolamento sarà uguale per tutti. I veicoli possono essere a trazione posteriore o totale. Nel primo caso, la cilindrata è limitata a 750cc, nel secondo a 900cc. La velocità massima applicabile a tutti è di 130 km/h.

La categoria delle auto per la Dakar 2023: T1 e T2.

Il gruppo T1 è quello maggiore tra coloro che disputano la Dakar con le auto. La categoria ha un elevato numero di suddivisioni, in accordo con la normativa tecnica dei veicoli. La FIA e la ASO hanno creato la classe T1+ nel 2022, qui si raggruppano le auto e i piloti di riferimento per il resto dei partecipanti e che aspirano a conquistare il Touareg. Si tratta di prototipi 4x4 con 2,3 metri di larghezza, 350mm di lunghezza delle sospensioni, ruote da 37 pollici e un peso minimo di 2000 kg.

Parallelamente, è stato creato il gruppo T1.U (T1 Ultimate), che raccoglie i partecipanti che utilizzano le energie rinnovabili (come l’Audi di Carlos Sainz). Il suo peso minimo è leggermente superiore ai T1+, con 2100 kg, ma entrambi condividono la velocità massimo di 170 km/h.

Nei gruppi T1.1 e T1.2 vengono inglobati gli altri partecipanti, con prototipi che non rientrano in nessuna delle due omologazioni sopra menzionate. I primi hanno una trazione 4x4, mentre i secondi hanno una trazione 2x4.

Nella classe T2 si trovano le auto derivate di serie, appositamente adattate ai requisiti e alle esigenze che si troveranno nel deserto dell’Arabia Saudita.

Infine, il regolamento Open comprenderà il resto delle auto che non avranno alcuna delle omologazioni sopra citate. Per esempio, è il gruppo in cui gareggiano coloro che hanno la normativa americana “SCORE”.

Le categorie “Side by Side” per la Dakar 2023: T3 e T4

I “Side by Side” o veicoli leggeri hanno acquisito popolarità nelle ultime edizioni del rally, fondamentalmente per via dei suoi costi ridotti e molti vecchi partecipanti della T2 sono finiti con il passare a questa categoria giovane.

Per il 2023 ci saranno due classi differenziate: T3 e T4. I primi vengono caratterizzati dall’essere prototipi creati espressamente per la competizione. Così come i T1, anche loto hanno una classe specifica per coloro che hanno motorizzazioni sostenibili: T3.U.

Invece, i T4 sono quei veicoli di produzione che sarebbero equivalenti ai T2 nella classe leggera delle quattro ruote.

Le categorie di camion per la Dakar 2023: T5.

Gli elefanti del deserto rappresentano la modalità più eterogenea di tutti gli iscritti. In questa vengono inclusi quelli che lottano per la vittoria assoluta, quelli che partecipano con veicoli di serie e coloro il cui scopo principale è quello di fornire assistenza per altri partecipanti di altre categorie.

Tutti questi vengono inglobati nella normativa T5, che si suddivide in tre parti: T5.U, T5.1 e T52. Nei primi due gruppi si trovano coloro che partono come favoriti per andare al comando della classifica generale, sia nei prototipi (i più abituali), come i camion derivati di serie. Tuttavia, i T5.2 sono coloro che hanno funzioni di assistenza per il resto dei piloti e si distinguono da uno sfondo rosa. Tutti hanno una velocità massima di 140 km/h.

Le categorie Classic per la Dakar 2023

Si tratta di una modalità molto recente e particolare, con cui la ASO cerca di tornare a portare nel deserto le grandi leggende della Dakar. I partecipanti si dividono in tre gruppi: l’Autenthic Codriver Challenge, l’Iconic Classic Club e il neonato H0.

Nella prima classe ci saranno quei veicoli che non avranno strumentazione moderna e i tempi verranno controllati da un cronometro a mano. Nella seconda partecipano le auto originali che già hanno corso nella Dakar durante il XX secolo, lasciando fuori tutte le repliche. Il terzo e ultimo gruppo cerca di equiparare il rendimento per la grande differenza di potenza tra i veicoli.

Tutte le categorie del Rally Dakar 2023

Categorie Moto RallyGP Rally2 Rally3 Quad - Auto



T1 T1.U T1+ T1.1 T1.2 T2 Open Veicoli leggeri T3 T3.U T3.1 T4 Camion





T5 T5.U T5.1 T5.2 Classic Authentic Codriver Challenge Iconic Classic Club H0