Dakar | Audi: scopriamo la RS Q e-tron E2 con la scheda tecnica

Era il 31 agosto quando a Neuburg, nella sede di Audi Sport, è avvenuta la presentazione della RS Q e-tron E2, la rinnovata vettura elettrica con cui la Casa dei Quattro Anelli darà l'assalto alla vittoria assoluta nella categoria Auto all'edizione 2023 della Dakar.

L'esordio al rally raid più celebre al mondo del marchio tedesco con questo bolide era avvenuto 12 mesi fa e da allora di lavoro ne è stato fatto tantissimo per scoprire come rendere competitivo il mezzo in ogni situazione.

Già a prima vista la RS Q e-tron E2 si mostra molto diversa da quella che era volata in Arabia Saudita ormai un anno fa, frutto dell'esperienza acquisita sul campo e nei test con gli equipaggi formati da Mattias Ekström/Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger e Carlos Sainz/Lucas Cruz a dare indicazioni per lo sviluppo.

Nei prossimi giorni approfondiremo ogni dettaglio di un'auto che ha sicuramente aspetti e caratteristiche molto particolari, e che meritano di essere analizzate e scoperte.

Nel frattempo, cominciamo a vedere come è fatta la Audi RS Q e-tron E2 attraverso la sua scheda tecnica.

Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi

CATEGORIA

Rally Raid Vehicle T1U (Ultimate)

POWERTRAIN

Motori elettrici: 2 (1 Motor Generator Unit MGU05 di derivazione Formula E in corrispondenza di ciascun assale)

Potenza max. complessiva in CV / kW: ≤ 392 / 288

Batteria: ioni di litio a celle tonde

Capacità netta batteria: 52 kWh

Range extender: 4 cilindri 2.0 TFSI di derivazione DTM abbinato a una Motor Generator Unit MGU05

Potenza di ricarica range extender: 220 kW

ELETTRONICA DI BORDO

Tensioni: 12V / 48V / 800V

Gestione powertrain: Bosch ECU MS 7.4, Bosch VCU MS 50.4P

Elettroniche di potenza: Motec PDM32

TRAZIONE/TRASMISSIONE

Trazione: integrale quattro elettrica, differenziali autobloccanti

Cambio: monomarcia

TELAIO/STERZO/FRENI

Struttura: telaio portante a traliccio in tubi di acciaio, telaietti ausiliari in carbonio, Zylon e fibre composite

Assale anteriore e posteriore: sospensioni indipendenti a triangoli sovrapposti, molle elicoidali e ammortizzatori regolabili a gas

Sterzo: a pignone e cremagliera, servoassistenza elettroidraulica

Sistema frenante ant. / post.: brake-by-wire, ripartizione variabile, frenata rigenerativa elettroidraulica, pinze in lega leggera, dischi in acciaio autoventilanti

Cerchi: in lega forgiati 8,5j x 17

Pneumatici: BF Goodrich 37x12,5 R17

MASSE

Peso minimo senza equipaggio: 2.100 kg

Peso batteria: 370 kg

DIMENSIONI

Lunghezza: 4.670 mm

Larghezza: 2.300 mm

Altezza: 1.950 mm

PRESTAZIONI

0-100 km/h: <4,5 sec.

Velocità massima: 170 km/h (limitata da regolamento)