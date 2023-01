Dakar | Cambia ancora il percorso: le tappe 7 e 8 saranno Marathon

Carica lettore audio

Nel tardo pomeriggio di ieri, l'organizzazione della Dakar aveva annunciato delle modifiche al percorso della sesta e della settima tappa, a causa delle forti piogge che hanno colpito l'Arabia Saudita, che impedivano di allestire il bivacco di Al Duwadimi come previsto inizialmente.

Per questo, la speciale odierna è stata accorciata di 100 km, allo scopo di permettere alla carovana di spostarsi direttamente a Riyadh, dove sarebbe dovuta arrivare solamente nella giornata di domani.

Questa mattina però l'ASO ha annunciato delle ulteriori modifiche legate alla settima ed all'ottava tappa, che si disputeranno tra sabato e domenica in regime di Tappa Marathon, quindi senza assistenza (anche se non sarà così a tutti gli effetti), invertendo anche i relativi percorsi. Di seguito, ecco quanto comunicato nel dettaglio stamani dall'organizzazione:

"Poiché le condizioni meteorologiche impediscono di installare il bivacco di Al Duwadimi in condizioni operative complete per l'intera carovana, le tappe 7 e 8 sono state riorganizzate in modalità Marathon per proporre un programma sportivo equivalente e rilevante per i concorrenti".

"Sulla base del percorso iniziale, le speciali delle tappe 7 e 8 sono state scambiate, con distanze ridotte che consentiranno di avere un percorso di collegamento gestibile in ciascuna delle giornate".

"Per la tappa 7, che si svolgerà sabato 7 gennaio (Riyadh > Al Duwadimi), la speciale si svolgerà su 333 chilometri. Poiché i concorrenti non si aspettavano una vera e propria Marathon a questo punto della gara, dopo il traguardo della speciale (dopo un percorso di collegamento di 94 km) sarà allestita una zona di assistenza per un tempo massimo di due ore. I corridori, i piloti e gli equipaggi si dirigeranno poi verso Al Duwadimi (attraverso un percorso di 240 km) dove i loro veicoli saranno parcheggiati in un'area sicura".

"La tappa 8, domenica 8 gennaio, prevede il ritorno a Riyadh, con l'anello inizialmente previsto nella tappa 7 del programma, ma accorciato di 128 chilometri. La gara contro il tempo si svolgerà quindi su 345 chilometri e poi i concorrenti si dirigeranno verso il bivacco di Riyadh".

"Il giorno di riposo si svolgerà nel sito di Riyadh lunedì 9 gennaio e la Dakar riprenderà il suo programma iniziale... sotto il sole!", conclude la nota degli organizzatori.