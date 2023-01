Dakar | Modificate le tappe 6 e 7 a causa della pioggia in Arabia

Carica lettore audio

A metà pomeriggio, al bivacco della Dakar, gli organizzatori hanno confermato che il percorso della gara più dura al mondo è stato modificato a causa delle forti piogge in Arabia Saudita. Ciò significa che le tappe 6 e 7 dell'evento mediorientale saranno diverse a causa delle condizioni meteorologiche.

Come indicato da ASO in un comunicato speciale inviato ai giornalisti presenti al bivacco di Ha'il, non sarà possibile recarsi ad Al Duwadimi e ci si sposterà direttamente a Riyadh, dove l'acqua non dovrebbe avere un impatto così critico.

Il comunicato recita: "Le piogge degli ultimi giorni hanno allagato il sito previsto per il bivacco ad Al Duwadimi, quindi non sarà possibile ospitare la carovana della Dakar nel luogo previsto inizialmente".

"Di conseguenza, i programmi sportivi delle tappe 6 e 7 sono stati modificati dagli organizzatori della Dakar. Il 6 gennaio, la tappa 6 si svolgerà sulla prova speciale inizialmente prevista, ma su una distanza ridotta di circa 100 chilometri. I piloti e le squadre seguiranno poi un percorso di collegamento (di circa 300 chilometri) fino al bivacco di Riyadh".

"Il giorno successivo, il 7 gennaio, i concorrenti disputeranno la tappa sul percorso della prova speciale inizialmente prevista per la tappa 8 (Al Duwadimi > Riyadh). Al termine di questa prova speciale, se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli, la carovana si dirigerà verso il bivacco di Al Duwadimi".

"Per l'8 gennaio, le disposizioni saranno prese in base all'evoluzione del meteo", hanno detto gli organizzatori della corsa in Arabia Saudita, che terminerà il 15 gennaio nella città di Dammam.

La sesta tappa sarà quindi portata a termine senza modifiche, ad eccezione di un centinaio di chilometri che saranno tagliati, e invece di andare al bivacco Al Duwadimi, i corridori si dirigeranno a Riyadh.

Una volta lì, per la settima tappa, i concorrenti percorreranno il percorso di quella che doveva essere l'ottava prova speciale e, se non ci saranno problemi di tempo, si sposteranno al bivacco Al Duwadimi, dove avrebbero dovuto recarsi inizialmente.

Dopodiché, gli organizzatori aspetteranno le condizioni meteorologiche per annunciare cosa accadrà al percorso dall'ottava tappa in poi.