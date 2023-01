Dakar | Moto: restituiti diversi minuti ai soccorritori di Barreda

Carica lettore audio

Come era facilmente ipotizzabile, la Direzione Gara della Dakar ha messo mano alla classifica delle moto, riconsegnando a Pablo Quintanilla, Skyler Howes e Toby Price i minuti che hanno perso nella tappa odierna per prestare soccorso a Joan Barreda quando il pilota della Honda è caduto ad una ventina di chilometri dal traguardo della speciale.

A trarne vantaggio è stato soprattutto Price, che con i 4'45" che gli sono stati riconsegnati è risalito dal quarto al secondo posto nella generale. Una cosa che ripaga almeno in piccola parte l'australiano della KTM per il brivido corso oggi, visto che con la sua moto ha finito per colpire il casco di Barreda dopo la caduta dello spagnolo, dato che in quel momento stavano viaggiando praticamente fianco a fianco.

In realtà anche ad Howes fanno molto comodo i 4'32" che gli sono stati restituiti, perché in questo modo ha incrementato il suo vantaggio nei confronti degli inseguitori. Ora infatti il pilota dell'Husqvarna comanda con 2'07" su Price e 5'16" sull'altra KTM di Kevin Benavides, che prima lo seguiva a meno di un minuto.

Si dilata quindi anche il gruppetto di testa, con Mason Klein che passa a 6'12" di ritardo, seguito dal vincitore di tappa Adrien Van Beveren a 8'54" e da Barreda a 9'24". Nonostante i 4'01" recuperati, aumenta di poco poi anche il gap di Quintanilla, che occupa sem rela settima posizione, ma a 10'26", con l'ex leader Daniel Sanders che invece è ottavo a 17'50".

Dakar 2023 | Classifica generale moto aggiornata dopo la quinta tappa

Pos Pilota Moto Tempo/Gap Penalità 1 Skyler Howes Husqvarna 23’16.37” 2 Toby Price KTM +2'07" 3 Kevin Benavides KTM +5'16" +3'00" 4 Mason Klein KTM +6'12" +2'00" 5 Adrien Van Beveren Honda +8'54" 6 Joan Barreda Honda +9'24" +1'00" 7 Pablo Quintanilla Honda +10'26" +2'00" 8 Daniel Sanders GasGas +17'50" +4'00" 9 Nacho Cornejo Honda +22'04" 10 Luciano Benavides Husqvarna +25'03"