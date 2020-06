Ufficiale: il CIV 2020 scatterà prima della MotoGP!

I tempi peggiori sembrano ormai lontani ed il motorsport è pronto a riaccendere i motori per disputare una stagione il cui avvio si è atteso molto a lungo. Oltre ai mondiali, ripartono anche i campionati nazionali ed oggi la FMI ha ufficializzato il calendario della stagione 2020 del CIV. Il campionato italiano sarà uno dei primi a ripartire, con la gara inaugurale che si terrà il 5 luglio.

Primo appuntamento è dunque fra poco più di un mese al Mugello. L’autodomo toscano sarà teatro del round inaugurale, a cui ne faranno seguito altri tre. Al momento il CIV prevede quattro tappe, nei consueti circuiti che ogni anno ospitano la rassegna nazionale.

Dopo il round del Mugello, si disputerà il secondo appuntamento della stagione al Misano World Circuit Marco Simoncelli nel fine settimana del 25 e 26 luglio. Quello di Misano sarà l’ultimo round prima della pausa estiva, che terminerà il primo weekend di settembre, quando piloti e squadre torneranno in pista sullo storico Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Come di consueto, la stagione terminerà a Vallelunga, all’Autodromo Piero Taruffi. L’ultimo appuntamento del 2020 verrà disputato il 17 e 18 ottobre.

Ancora non sono state rese note le misure di sicurezza che verranno adottate nei circuiti e nei box per far fronte all’emergenza sanitaria che ha colpito l’intero mondo. Certo è che da luglio si ripartirà e si tratta di un segnale importante, come spiegato anche dal Presidente FMI Giovanni Copioli: “Siamo davvero contenti di poter annunciare il nuovo calendario dell’ELF CIV 2020. Un lavoro importante, realizzato insieme a tutte le realtà che compongono il Campionato, che ci ha permesso di arrivare a progettare una stagione con 4 round. Riuscendo a dare un concreto segnale di ripartenza, fondamentale in questo momento. Sarà bello ed emozionante veder ripartire tutti, ammirare di nuovo in pista i tanti protagonisti che ci regaleranno un 2020 di assoluto livello”.

Di seguito il calendario 2020 dell’ELF CIV

Round 1: 4-5 luglio – Mugello Circuit

Round 2: 25-26 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Round 3: 5-6 settembre – Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola

Round 4: 17-18 ottobre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”