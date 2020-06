CIV, ecco la entry list della stagione 2020

È iniziato il conto alla rovescia, ormai manca meno di una settimana alla partenza del CIV, uno dei primi campionati a ripartire dopo l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19. Nel fine settimana dal 4 al 5 luglio infatti i piloti del Campionato Italiano Velocità si sfideranno per la prima volta nel 2020 sulla pista del Mugello.

Tornano in pista tutte e cinque le classi, che si daranno battaglia per conquistare il titolo italiano dopo tanta attesa. Seppur con le limitazioni ed i rigidi protocolli imposti dalle autorità, Superbike, SS600, SS300, Moto3 e Premoto3 potranno riprendere le attività ed il CIV ha diramato la entry list definitiva della stagione 2020.

Superbike

Per quanto riguarda la classe regina, troviamo ancora una volta Michele Pirro, che proverà a difendere il titolo in sella alla Ducati del team Barni. Il suo primo rivale sarà Lorenzo Savadori con la Aprilia di Nuova M2 Racing. Presenti in griglia di partenza anche il compagno di squadra di Pirro, Samuele Cavalieri, Lorenzo Zanetti, Matteo Baiocco, Kevin Calia, Luca Vitali ed Andrea Mantovani. Oltre ai volti già noti, si daranno battaglia anche i nuovi arrivati, tra cui il campione in carica SS600 Lorenzo Gabellini, che correrà con la Honda del team Althea Racing. In pista anche Alessandro Delbianco ed Eddi La Marra, che rientra nel Campionato Italiano a partire proprio da quest’anno.

SS600

Con Gabellini che passa alla Superbike, la griglia non vedrà il campione del mondo in carica. A lottare per il titolo però troveremo Massimo Roccoli, in forza al team Yamaha Rosso Corsa, e Davide Stirpe, che invece porterà correrà con MV Extreme Racing Bardahl. I due però dovranno guardarsi le spalle da Kevin Manfredi, Stefano Valtulini, Marco Bussolotti, Luca Bernardi ed il rientrante Alessandro Nocco.

SS300

Saranno ben 33 i piloti che si schiereranno sulla griglia di partenza della classe SS300. Questa è la più ricca e combattuta dell’intero campionato, che vede Thomas Brianti come favorito e campione in carica. Dovrà infatti provare a difendere il titolo dagli avversari, quali Emanuele Vocino, Giacomo Mora, Marco Carusi e Manuel Bastianelli. Quest’ultimo rientra nella classe 300 dopo il 2018 e sarà fra i vari contendenti al campionato.

Moto3

Kevin Zannoni ed Alberto Surra sono i due nomi che spiccano nella entry list della classe Moto3. Ma saranno molti i talenti di questa classe giovane e, tra gli altri, troviamo Omar Bonoli ed i due portacolori del team TM di proprietà di Davide Giugliano: Alessandro Morosi e Nicola Fabio Carraro. Al debutto nella classe invece ci saranno Luca Lunetta e Filippo Bianchi, che lo scorso anno hanno lottato per il titolo nella Premoto3. Doppio impegno per Lunetta, che oltre a competere nella Moto3 del CIV sarà in pista anche nella Red Bull Rookies Cup.

Premoto3

Infine abbiamo la Premoto3, che vede la griglia di partenza più ricca del campionato, con ben 35 piloti. Questa è la classe dei giovanissimi esordienti, che provengono dalla Scuola Federale Velocità, dal Campionato Italiano Minimoto e dal CIV Junior. La Premoto3 vede anche una ‘quota rosa’, con la presenza di Arianna Barale, che correrà con il Team Pos Corse.