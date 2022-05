CIAR | Targa Florio, PS7-8: Crugnola fa poker e ora è secondo

Carica lettore audio

Sarà probabilmente una sfida tra Damiano De Tommaso ed Andrea Crugnola a decidere il nome che si andrà a scrivere nell'albo d'oro della Targa Florio per la 106° edizione della gara siciliana, visto che a due prove speciali dal termine sono separati tra loro da appena 6"1.

Con un meteo sempre incerto, con scrosci di pioggia qua e là lungo il percorso, l'obiettivo primario di tutti quanti oggi è quello di non commettere errori, anche perché è praticamente impossibile avere una scelta di gomme che possa essere sempre perfetta per le condizioni.

Quello che ha osato più di tutti è proprio Crugnola, che con la sua Citroen C3 aveva bisogno di rimontare, visto che entrava in questa seconda tappa in quarta posizione. E lo ha fatto davvero bene, perché dopo aver vinto le due speciali del giro di questa mattina, ha concesso il bis con un'altra doppietta a cavallo tra PS7 e PS8.

Sui 6,3 km della "Tribune 2" ha recuperato nove decimi nei confronti del battistrada, autore del secondo tempo con la sua Skoda Fabia. Più significativo il guadagno sui 10,7 km della "Targa 2", nella quale ha "mangiato" 3"9 al rivale. Due prestazioni che hanno appunto permesso a Crugnola di guadagnare due posizioni: una ai danni della Hyundai i20 di Giandomenico Basso nella PS7. Poi ha scalzato anche Fabio Andolfi dalla piazza d'onore nella PS8.

Ora quindi avrà a disposizione un terzo passaggio su queste due prove per provare ad andare a riprendere anche De Tommaso, ricordando che purtroppo le condizioni della strada hanno obbligato alla cancellazione della "Scillato-Polizzi", sulla quale avremmo dovuto assistere a tre passaggi validi come PS6, PS9 e PS12.

Caldissima però anche la lotta per la terza posizione finale, perché ora la Skoda di Andolfi e la Hyundai di Basso sono separate solo da sei decimi, con il primo che è stato più lento in entrambe le circostanze, perdendo quindi terreno nei confronti del rivale. Occhio poi a non considerarli fuori del tutto in caso di errori dei primi due, perché comunque il loro ritardo è di 12".

Per quanto riguarda gli inseguitori, che ormai sono piuttosto distanziati dal gruppetto di testa, meritano comunque di essere segnalate le prestazioni di Giacomo Scattolon e di Tommaso Ciuffi, che hanno fatto segnare il terzo tempo rispettivamente nella PS7 e nella PS8.

Targa Florio - Classifica dopo la PS8

Pos Pilota/Navigatore Vettura Tempo/Distacco 1 De Tommaso/Ascalone Skoda Fabia R5 Evo 40'43”4 2 Crugnola/Ometto Citroen C3 Rally2 +6"1 3 Andolfi/Fenoli Skoda Fabia R5 Evo +12"3 4 Basso/Granai Hyundai i20 N Rally2 +12"9 5 Albertini/Fappani Skoda Fabia R5 Evo +39"8 6 Scattolon/Bernacchini Skoda Fabia R5 Evo +44"5 7 Profeta/Merendino Skoda Fabia R5 Evo +49"5 8 Ciuffi/Gonella Skoda Fabia R5 Evo +57"0 9 Riolo/Marin Volkswagen Polo GTI R5 +1'07"5 10 Michelini/Perna Volkswagen Polo GTI R5 +1'26"1