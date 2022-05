CIAR | Targa Florio, PS4-5: doppietta Crugnola, ma De Tommaso allunga

Carica lettore audio

Dopo la pioggia caduta copiosa nella giornata di ieri, purtroppo gli organizzatori della 106° edizione della Targa Florio sono stati costretti a rimettere mano al percorso della seconda ed ultima tappa, riducendo i km cronometrati ad appena 79. A causa della presenza di fango e detriti, sono stati infatti cancellati i tre passaggi sui 14,99 km della "Scillato-Polizzi", con appena sei prove speciali da affrontare oggi.

Il primo giro del sabato ha visto il leader del campionato Andrea Crugnola tornare protagonista. Il pilota della Citroen è stato infatti il più veloce sia lungo i 6,3 km della "Tribune 1" che sui 10,7 km della "Targa 1", che i piloti hanno trovato praticamente asciutte a differenza delle previsioni, anche se gli ultimi a transitare poi hanno già trovato qualche goccia di pioggia.

Nella PS4 ha avuto la meglio per appena mezzo secondo nei confronti del leader della corsa Damiano De Tommaso, mentre nella PS5 ha recuperato altri 2"9 sulla Skoda Fabia del battistrada. Nella classifica assoluta della corsa, dunque, non è riuscito a migliorare la sua quarta posizione, pur riducendo a 10"9 il suo ritardo e mettendo nel mirino la terza posizione di Giandomenico Basso, quinto in entrambe le speciali con la sua Hyundai i20.

Staccando due volte il secondo tempo, dunque, De Tommaso ha consolidato la sua leadership, portando a 6"0 il suo margine nei confronti di Fabio Andolfi, che con un'altra Skoda Fabia gli ha pagato 2"5 nella PS4 e poi ha limitato i danni nella PS5, perdendo solo altri sette decimi. Il gap di Basso invece ora è di 9"0 dalla vetta, ma con altri due giri da fare su queste speciali con l'incognita pioggia, la gara rimane apertissima per questi quattro protagonisti.

Decisamente più distanziati tutti gli altri, a partire da Stefano Albertini, che in quinta piazza paga ben 34"4, ma se non altro è riuscito a soffiare la posizione ad un Alessio Profeta che ha faticato particolarmente nella PS5, incassando un ritardo di oltre 12". Da segnalare invece il bel terzo tempo di Totò Riolo nella PS4, ma l'idolo locale e la sua Volkswagen Polo rimangono al nono posto nella classifica assoluta, pagando anche una penalità di 20", senza la quale sarebbero ancora in lotta per il quinto posto.

Targa Florio - Classifica dopo la PS5

Pos Pilota/Navigatore Vettura Tempo/Distacco 1 De Tommaso/Ascalone Skoda Fabia R5 Evo 31'06”1 2 Andolfi/Fenoli Skoda Fabia R5 Evo +6"0 3 Basso/Granai Hyundai i20 N Rally2 +9"0 4 Crugnola/Ometto Citroen C3 Rally2 +10"9 5 Albertini/Fappani Skoda Fabia R5 Evo +34"4 6 Profeta/Merendino Skoda Fabia R5 Evo +37"4 7 Scatolon/Bernacchini Skoda Fabia R5 Evo +39"9 8 Ciuffi/Gonella Skoda Fabia R5 Evo +53"7 9 Riolo/Marin Volkswagen Polo GTI R5 +1'00"4 10 Michelini/Perna Volkswagen Polo GTI R5 +1'11"8