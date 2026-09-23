MotoGP | L'Ungheria non sarà nel calendario 2027, la sostituirà l'Argentina?

L'Ungheria non farà parte del calendario 2027 della MotoGP, che svelerà l'elenco delle gare della prossima stagione nella giornata di venerdì 25 settembre.

Dopo aver annunciato che l'ultima tappa del prossimo anno si terrà ancora a Valencia, MotoGP Group ha diffuso una breve nota nella serata di martedì per confermare l'assenza del tracciato di Balaton Park dalla lista.

"MotoGP Group conferma che il Gran Premio d'Ungheria non farà parte del calendario 2027. Tuttavia, l'Ungheria continua ad essere una importante destinazione per il Campionato e MotoGP Group è impegnata a valutare le future opportunità per tornare a collaborare con le autorità più importanti del paese", spiega il breve comunicato.

Il GP d'Ungheria era entrato nel calendario del Motomondiale solamente lo scorso anno, anche se come tipo di tracciato non aveva fatto impazzire i protagonisti delle 2 ruote, alle prese con un Balaton Park dalla carreggiata stretta e con vie di fuga ridotte che erano state oggetto di diverse rimostranze da parte dei diretti interessati.

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In attesa di conoscere l'intero calendario 2027, è ipotizzabile che l'uscita dell'Ungheria lasci dunque spazio all'ingresso dell'Argentina, attualmente impegnata nei lavori di ristrutturazione della pista di Buenos Aires.

Resta da capire il posizionamento in calendario, che difficilmente sarà il medesimo del paese magiaro, dove si correva in estate, periodo dell'anno che invece rappresenta il pieno inverno per l'America Latina.

Più probabile, dunque, che la trasferta oltreoceano si affronti nella prima parte di stagione, a ridosso delle tappe di Austin o Brasile, o magari alla fine dell'anno, anche se qui diventano molto fitti gli impegni per via degli eventi in Asia e Australia.