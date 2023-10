CIAR | Sanremo, PS5: testa a testa tra Basso ed Andolfi

Una prova tecnica e difficile, soprattutto in discesa, poi tre speciali una dopo l’altra, brevi ma veloci ed impegnative; un primo giro sugli asfalti del 70° Rallye Sanremo da correre tutto d’un fiato e spingendo forte, cosa che i protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco hanno fatto sin dal primo mattino.

Dopo 35 km di sfide il duello per la vetta si fa sempre più acceso al 70° Rallye Sanremo, con due principali protagonisti che si stanno inseguendo e marcando su ogni tratto delle prove liguri. Con due scratch su 4 per ora in testa resiste Giandomenico Basso, in coppia con Lorenzo Granai su Skoda Fabia RS, che è passato al comando della classifica generale nella prima e sfiancante prova del giorno, la più lunga “Langan” di 14,6km.

1.4’’guadagnati lì, più altri 1"2’ messi da parte sulla “Bignone”, hanno permesso al pilota trevigiano di chiudere il primo round di speciali con un leggero vantaggio su Fabio Andolfi e Nicolò Gonella, anche loro su Fabia ma versione Evo, che però non hanno mollato le redini neanche per un istante, anzi. Dopo la vittoria nella power stage di ieri il savonese ha chiuso lo scratch sull’ultima prova della mattinata, la “Coldirodi”, e nella PS3 ha girato con lo stesso tempo esatto di Basso; ora è a 1"7' dal vertice.

Andolfi-Gonella, Skoda Fabia Evo Photo by: acisportitalia.it

I restanti due round che ancora devono andare in scena al Sanremo preannunciano così un match (da vivere in diretta, qui la programmazione televisiva) combattutissimo fino al suono della campanella finale. Si è infilato tra i protagonisti dell’Assoluto Andrea Nucita in coppia con Rudy Pollet su Hyundai i20, pilota che le strade del tricolore le conosce bene e che infatti, in solitaria, ha agguantato il terzo posto assoluto momentaneo a 26“ da Basso.

A Sanremo il Campionato Italiano Rally Promozione è arrivato alle battute finali, un ultimo ballo a coefficiente 1.5 che assegnerà il titolo ad uno tra Bostjan Avbelj e Ivan Ferrarotti. Il leader del Campionato fino a ieri, Luca Bottarelli navigato da Marco Pollicino, è infatti uscito dai giochi questa mattina sulla “Langan” dopo una toccata a poche centinaia di metri dal via, dovendo abbandonare così le speranze tricolori proprio sul più bello. Avbelj con le note di Damijan Andrejka ora è quarto assoluto ed in testa alla classifica CIRP, con già 20“ di margine su Ferrarotti-Bizzocchi (7° assoluti) da gestire nella restante e corposa giornata di gara.

Dopo l’out di Carella-Bracchi sulla PS4, per una toccata all’anteriore destra nei primi 2km di prove, ha preso il quinto posto Sandro Sottile in coppia con Marco Nari, pilota non iscritto al CIAR Sparco che però toglie punti agli equipaggi tricolori. Per loro la sfida è ancora apertissima con Sartor-Mattucci, sesti e distanti soli 2"2. Ottavo dopo Ferrarotti l’equipaggio tedesco Von Thurn und Taxis-Hain, trasparente, che precede Federici-Badinelli e Rusce-Musiari, decimi a 1’24".

Assente il vincitore del 2RM Gianandrea Pisani e ritiratosi nella PS2 per un problema alle colonnette il campione Assoluto Andrea Crugnola, la bagarre impazza tra i pretendenti alla classifica del Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici. Gabriel di Pietro navigato da Andrea Dresti è al momento in testa, ma il vantaggio su Moreno Cambiaghi affiancato da Giulia Paganoni è solamente di 2"6’, e sui restanti 70km di speciali la sfida continuerà a dare spettacolo.

Nucita-Pollet, Hyundai i20 Photo by: acisportitalia.it

Tra i giovani talenti di ACI Team Italia in corsa per il Campionato Italiano Assoluto Rally Junior é Francesco de Ceci che con le note di Nicolò Lazzarini comanda la classifica delle Renault Clio Rally5, con 6"8 su Doretto-Budoia e 9"6 su Zanin-Moriconi. Il leader del Campionato Davide Pesavento è 5° assoluto dopo 5 prove, mentre in mattinata hanno alzato bandiera bianca Pederzani e Scannella.

Nella GR Yaris Rally Cup si mantiene in testa il vincitore della passata edizione Thomas Paperini, navigato da Simone Fruini, che però deve difendersi da Andolfi Jr-Savoia distanti solo 5"7. Nella Suzuki Rally Cup Matteo Giordano e Manuela Siragusa stanno facenco come sempre una gara magistrale, tenendo sott'occhio l'obbiettivo più dolce: la vittoria del trofeo e il titolo nel Campionato Italiano R1.