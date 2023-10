CIAR | Basso e Granai trionfano al Rallye Sanremo 2023

L'esperienza e il talento, spesso, fanno la differenza. E anche in questo caso è stato così. Giandomenico Basso e Lorenzo Granai si sono imposti alla 70esima edizione del Rallye Sanremo al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo del team Deltarally.

Basso, pluri campione italiano, è stato bravo a resistere all'avvio folgorante di Fabio Andolfi, smanioso di provare a portare a casa il successo nella terra natia, davanti al proprio pubblico.

I due si sono sfidati sino alla PS6, la Langan 2 di 14,62 chilometri, dove Basso ha firmato il miglior tempo e, contemporaneamente, Andolfi ha commesso un errore, finendo per rompere un braccetto della sospensione.

A quel punto, Andolfi è stato costretto ad alzare bandiera bianca pur avendo tagliato il traguardo della prova. Dalla prova successiva, Basso non ha fatto altro che aumentare il suo vantaggio e poi gestirlo sul primo e unico dei rivali, Bostjan Avbelj al volante di una Skopda Fabia Rally2 Evo del team Munaretto.

Avbelj, che si è tolto la soddisfazione di vincere il titolo Promozione (CIRP), ha concluso la gara con meno di un minuto di ritardo da Basso, mentre il podio è stato completato da Nicola Sartor e Lorenzo Mattucci sulla terza Skoda Fabia Rally2 Evo messa in gara dal team Deltarally. Per il team una bella soddisfazione, dato il successo e il doppio podio che porta a casa in terra ligure.

L'ultimo pilota a chiudere la gara con un divario sotto i due minuti da Basso è stato Sandro Sottile navigato da Marco Nari. L'equipaggio italiano ha completato la gara al quarto posto davanti a Ivan Ferrarotti e Massimo Bizzocchi.

Sesto posto per Albert von Thurn und Taxis con la Skoda Fabia RS Rally2. Il tedesco è stato rallentato nella PS9, la Coldirodi 2 di 5,46 chilometri, da una foratura all'anteriore sinistra causata però da un suo errore. Nel corso della breve speciale ha urtato un guard rail, danneggiando la sua gomma.

Liberato Sulpizio, al volante della prima vettura non Skoda (una Hyundai i20 N Rally2), non è andato oltre l'ottavo posto, sfiorando il settimo per 10 secondi di rigardo nei confronti di Antonio Rusce e Martina Musiari.

Ricordiamo che Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto si sono già laureati campioni italiani 2023. In questo fine settimana hanno preso parte all'evento al volante di una Peugeot 208 Rally4, finendo però la propria gara PS2 a causa del cedimento delle colonnette della ruota anteriore destra.