CIAR | Rally Piemonte, PS1-3: Crugnola subito in testa

Il Campionato Italiano Assoluto Rally torna protagonista con il secondo appuntamento della stagione 2024, il Rally Regione Piemonte, ed è scattato oggi con le prime tre delle 10 prove speciali che compongono l'evento.

L'equipaggio campione in carica formato da Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto al volante di una Citroen C3 Rally2 del team F.P.F. Sport si sono portati immediatamente in testa vincendo le prime due prove di oggi e cedendo a Giandomenico Basso nella PS3 per appena 4 decimi di secondo.

Un avvio in cui tutti i principali candidati alla vittoria si trovano tutti vicini. Basti pensare che da Crugnola, leader provvisorio dell'evento, a Bostjian Avbelj - settimo in classifica - ci sono meno di 10 secondi. Per la precisione 9"3,

Ancora più stretta e tirata la lotta per le prime tre posizioni, che vede Crugnola, Basso e un ottimo Andrea Nucita su Hyundai i20 Rally2 racchousi in soli 2"5.

Crugnola è partito forte per cercare di mettere le cose in chiaro e provare a concedere il bis dopo la bella vittoria portata a casa al Rally il Ciocco e Valle del Serchio lo scorso 16 marzo sugli asfalti della Toscana, ma è chiaro che Giandomenico Basso, sempre navigato da Lorenzo Granai, sia molto più in sintonia con la nuova Toyota GR Yaris Rally2.

Il veneto aveva già colto il podio al Ciocco con un secondo posto positivo, ma ora sembra proprio avere le carte in regola per mettere sotto pressione Crugnola sino al termine dell'evento. L'incognita è rappresentata da Nucita: il siciliano riuscirà a giocare il ruolo di terzo incomodo e arrivare a giocarsi la vittoria da outsider?

Oggi la risposta è affermativa, ma domani la giornata riprenderà con un Stéphane Lefebvre molto più pericoloso. Oggi l'esperto francese - che ricordiamo ufficiale con Citroen nel WRC e con diverse partenze sulle spalle nel WRC2 - è stato rallentato da alcuni problemi alla pop off.

La Top 5 è completata da Marco Signor navigato da Daniele Michi. I due, su Skoda Fabia Rally2, sono riusciti a chiudere davanti a Simone Campedelli e Tania Canton (Skoda Fabia) di 1"1, ma è chiaro che il romagnolo ambirà quanto meno a una posizione in Top 5, se non a rientrare nella lotta per il podio.

Da segnalare i prematuri KO di Mattia Scandola, Federico Gangi, Alessandro Ciardi e Michael Rendina nella PS3, mentre nella PS2 Luca Bottarelli è stato rallentato da una foratura toccando un anti taglio.

Ricordiamo inoltre che tutte le prove di questa edizione del Rally Regione Piemonte sono e saranno aperte da Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen al volante della Hyundai i20 N Rally1 del team Hyundai Motorsport che corre nel WRC. L'equipaggio norvegese non è in gara, ma partecipa come vettura fantasma per preparare il Rally di Croazia, quarto appuntamento del Mondiale e primo su asfalto che si terrà la prossima settimana.