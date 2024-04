CIAR | Rally Piemonte, PS4-5: crash di Nucita. Crugnola allunga

La seconda e ultima giornata del Rally Regione Piemonte, secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally 2024, si è aperta con due prove speciali, la PS4 e la PS5, che hanno rivoluzionato almeno in parte i piani alti della classifica generale dell'evento.

Nella PS4 Diano d'Alba 1 di 11.95 chilometri Andrea Nucita è stato protagonista di un incidente spettacolare che lo ha tolto dalla gara. Il siciliano, al volante di una Hyundai i20 N Rally2, si trovava al terzo posto nella classifica generale prima di commettere un errore che lo ha portato a uscire di strada.

Poco dopo un salto, Nucita è atterrato già dentro alla curva destrorsa successiva e, dunque, troppo vicino alla collinetta che delimitava la sede stradale. La sua Hyundai è salita sul cumulo di terra, iniziando poi a capottare sulla sede stradale, terminando la sua evoluzione dall'altra parte della curva.

Fortunatamente sia Andrea Nucita che il suo navigatore Rudy Pollet sono usciti incolumi dalla carambola, ma hanno dovuto dire addio alle concrete possibilità di podio.

Quello che era un terzetto per la vittoria s'è trasformato in un duello tra veterani del CIAR. Andrea Crugnola e Giandomenico Basso si sono spartiti le due prove del primo giro odierno, con il veneto di Toyota che ha vinto la PS4, riducendo a 8 decimi il suo distacco da Crugnola.

Il campione italiano in carica ha però risposto per le rime nella prova successiva, la PS5 Cossano - Treiso di 14,56 chilometri, staccando di 5 secondi netti la Toyota GR Yaris Rally2 di Basso e Granai. Questo significa che tra i due equipaggi che si stanno giocando la vittoria ci sono 5"8 di margine in favore di quello schierato da F.P.F. Sport su una Citroen C3 Rally2.

Con il ritiro di Nucita in seguito all'incidente della PS4, Stéphane Lefebvre è salito al terzo posto con la seconda Citroen C3 Rally2 in gara, anche se già staccato di quasi 15 secondi da Crugnola. La lotta per il terzo posto è comunque aperta, perché Bostjan Avbelj è terzo a 4"5 dal francese e Simone Campedelli è a poco più di 6 secondi con la prima Skoda Fabia.