CIAR | Crugnola domina e vince il Rally il Ciocco e Valle del Serchio

Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024 è incominciato nel segno dei campioni in carica. Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto hanno letteralmente dominato il Rally il Ciocco e Valle del Serchio, primo appuntamento del CIAR, trionfando al volante della Citroen C3 Rally2 del team F.P.F. Sport.

L'equipaggio campione tricolore in carica ha vinto 9 delle 11 prove in programma, risultando i leader della classifica generale dall'inizio alla fine.

Sia ben chiaro, gli avversari del vicentino e di Ometto non hanno certo steso tappeti rossi all'equipaggio da battere, che parte anche quest'anno per confermarsi campione, ma per una serie di ragioni si sono solo avvicinati, senza però insinuare nei leader il ben che minimo dubbio.

Partiti forte nella giornata di ieri con tre scratch in altrettante prove disputate, oggi Crugnola e Ometto hanno completato l'opera vincendo altre 5 stage consecutive (dalla PS4 alla PS8), portando a 8 di fila il loro bottino. A quel punto solo un ottimo Andrea Nucita ha potuto sorridere nella PS9 e nella PS11, con Crugnola ancora vincitore nella prova che ha diviso i due successi del siciliano.

Crugnola parte così da leader del campionato, esattamente come aveva terminato nel 2023, e dando la sensazione di avere tutte le carte in regola - team, vettura e amalgama con Ometto - per puntare a un altro titolo.

Dietro di lui, però, abbiamo già visto cose molto interessanti a partire dal secondo posto ottenuto da Giandomenico Basso e Lorenzo Granai all'esordio con la Toyota GR Yaris Rally2 del team Toyota GR Italia.

Il pluri campione italiano ed europeo non si è tolto la soddisfazione di vincere delle speciali, ma è chiaro che sia ancora alla ricerca del perfetto feeling con la vettura giapponese dopo aver corso per diversi anni con una Skoda. I 25"8 di distacco da Crugnola indicano che il percorso da fare per lottare e puntare alla vittoria di un evento è lungo, ma non così tortuoso. Anzi, il secondo posto deve essere un un buon segnale per il prosieguo della stagione.

Chiude il podio Simone Campedelli navigato da Tania Canton. Il romagnolo, al volante della prima Skoda Fabia RS Rally2, ha sfiorato la piazza d'onore per meno di tre secondi, accontentandosi però di un positivo terzo posto con tanto margine (13"2) nei confronti della prima Hyundai i20 N Rally2, quella di Andrea Nucita e Rudy Pollet.

La Top 5 è stata completata da Marco Signor e Daniele Michi con la seconda Skoda Fabia RS Rally2, bravi a chiudere a meno di un minuto di distacco dai vincitori. Luca Bottarelli e Manuel Fenoli si sono comunque tolti la soddisfazione di chiudere sesti davanti all'11 volte campione italiano e pluri vincitore dell'evento Paolo Andreucci, settimo sulla Citroen C3 Rally2 condivisa con Rudy Briani.

Giacomo Scattolon e Gabriele Zanni hanno colto l'ottavo posto davanti a Damiano De Tommaso - nono e autore di una gara complessa - e Andrea Mabellini, decimo. Da segnalare il ritiro di Antonio Rusce e Sauro Farnocchia per un errore che è costato loro molto caro. I due hanno toccato il muro, rompendo il braccetto di uno sterzo e finendo per rimanere in mezzo alla strada. La direzione gara ha dovuto esporre la bandiera rossa per togliere la vettura dalla sede stradale, mentre l'equipaggio non ha subìto alcun danno fisico dall'impatto.