BMW M2 CS Cup | Nel 2022 ricco montepremi e un test con la M4 GT3 Tante novità per il monomarca della Casa bavarese dopo che l'anno scorso aveva inaugurato la serie tricolore. Oltre ai 90.000€ in palio per chi vince c'è anche la nuova classifica Under25 e una prova con la BMW M4 GT3 con i tecnici del team ufficiale.

Di: Stefano Reali Carica lettore audio Nel 2021 la prima stagione della BMW M2 CS Cup Italy è stato un grande successo. Tante emozioni fin dal primo appuntamento andato in scena a Monza, con gara sul bagnato e la esaltante lotta tra Filippo Maria Zanin e Vitantonio Liuzzi. Nel corso dell'anno c’è stata una grande crescita di Luigi Ferrara, che al termine si è classificato secondo dietro al vincitore Gustavo Sandrucci. Alla fine Zanin ha provato a rimanere attaccato al duo, ma si è dovuto accontentare del terzo posto. Dopo gli ottimi risultati targati 2021, il monomarca della casa bavarese si presenta in questo 2022 con novità molto interessanti. Si parte dal montepremi che si attesta sulla cifra di 90.000€, somma importante per il proseguimento della carriera dei protagonisti. Partenza Photo by: BMW La novità più grande riguarda il miglior classificato dell’Under 25: a tal proposito, il vincitore di questa classifica, potrà accedere insieme ad una selezione di piloti internazionali, a un test ufficiale organizzato da BMW Motorsport a bordo della nuova M4 GT3. Una ghiotta occasione per mettersi in luce, ma soprattutto un’opportunità per diventare un pilota professionista. Il test è molto importante anche per altri motivi, come ad esempio il fatto che saranno presenti gli ingegneri BMW Motorsport con cui scaricare e analizzare tutti i dati a disposizione. Per citare uno che ha beneficiato di tutto ciò, Erik Johansson si è messo in luce nella passata stagione del Campionato Italiano Gran Turismo, ora pilota ufficiale BMW. Staremo a vedere cosa ci riserverà questo test, magari troveremo i nuovi Spengler, Glock o Sims. O magari, invece, salterà fuori un nuovo Roberto Ravaglia. condivisioni Event Powered by Bet now 18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly Articolo precedente Gianni Morbidelli smentisce problemi di salute: "Storia assurda!" condivisioni