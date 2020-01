Ecco come sarà il Porsche Experience Center a Franciacorta

Seppur di rilievo, l'ascensore che porta all'ultimo piano, la cui rapidità è vanto per la torre Allianz di Milano, non poteva rappresentare la tecnologia più veloce presente a un evento targato Porsche Italia. E soprattutto non la più avanzata, ruolo che in ottica prossimo futuro spettava alla nuova Taycan (dal 26 febbraio nel nostro paese), prima vettura elettrica della casa di Zuffenhausen, e ai primi dettagli e immagini (anche se per ora solo virtuali o in plastico) del Porsche Experience Center che aprirà i battenti ad aprile 2021 nell'area dell'autodromo di Franciacorta.

Realizzato grazie a un investimento globale di oltre 26 milioni di euro, proseguono spediti i lavori del primo Porsche Experience Center italiano, l'ottavo nel mondo, la cui governance resterà in capo a Porsche Italia e che prevede una quarantina di posti di lavoro come uno dei dati più interessanti (e “che si toccano con mano”) riguardo all'impatto socio-economico sul territorio bresciano.

Acquisito lo scorso anno, il PEC Franciacorta rappresenta uno degli elementipiù importanti della fase espansiva che Porsche sta vivendo in Italia (6710 vetture consegnatenel 2019, il 28% in più rispetto al 2018, performance che anche quest’anno ha collocato l’Italia al terzo posto tra i mercati europei dietro a Germania e Gran Bretagna). Esteso su un'area di quasi 60 ettari, tra l'altro ospiterà al suo interno il Customer Center più grande del mondo (5600 metri quadri). Il progetto architettonico, che comprende elevati standard di sostenibilità ed è ben riconoscibile nei primi rendering distribuiti, conferma la “portata” e la modernità dell’iniziativa.

Il Customer Center, caratterizzato da ampie superfici vetrate e realizzato dove in precedenza sorgeva il kartodromo dell'autodromo bresciano, presenta al proprio interno un'“agorà”, spazio multifunzionale di 2400 mq dominato da un caratteristico ponte sospeso, e un meeting center per l’organizzazione di convention e presentazioni plenarie. L'area di accoglienza sarà poi completata dal ristorante e dall’esclusiva terrazza con vista sull’autodromo.

La pista, ricavata dall'autodromo pre-esistente e totalmente rinnovata nell'asfaltatura, avrà una lunghezza di 2519 metri (come in precedenza). Al momento sarà richiesta l'omologazione 2 proprio con l'attuale layout per riuscire a ospitare eventi motorsport di rilievo, a partire dalla Carrera Cup Italia (magari già nel 2021? ovviamente previa concessione dall'Aci), ma per un futuro un po' più lontano non è stato escluso un progetto di allungamento della pista a oltre 3 chilometri, limite oltre il quale si può pensare ancora più “in grande”.

Per il PEC Franciacorta previsti anche un percorso off road, composto da 12 esercizi di difficoltà crescente, e un'area di oltre 30000 mq dedicata agli esercizi di guida sicura e dinamica, compresi il low friction circle e il kick plate. Di nuova realizzazione inoltre la pista low friction handling, quindi un tracciato a bassa aderenza per il drifting e per sperimentare in sicurezza anche i sovrasterzi di potenza.

Per i 20mila visitatori attesi ogni anno, il Porsche Experience Center metterà a disposizione anche un simulation lab dedicato all’esperienza di guida in realtà virtuale, dove al simulatore sarà possibile provare tutti i modelli Porsche classici e moderni sui circuiti più famosi del mondo, e una pista per kart elettrici. I clienti del marchio tedesco avranno inoltre la possibilità di scegliere se ritirare la loro nuova vettura direttamente nella struttura al posto della più tradizionale concessionaria (i Centri Porsche restano però il luogo di riferimento per l'acquisto), magari per poterla subito provare in pista.

Infine, il Centro ospiterà un Training Center dedicato alla formazione tecnico-specialista del personale operativo in Italia e sarà dotato di una aula speciale che consentirà anche ai visitatori di assistere da spettatori ad alcune delle sessioni tecniche.