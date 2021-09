TCR Europe: penalizzato Girolami, Gara 2 di Monza ad Homola

Mat’o Homola eredita la vittoria di Gara 2 del TCR Europe a Monza grazie alla penalizzazione inflitta a Franco Girolami.

Doccia freddissima per il portacolori della PSS Racing, che si è visto aggiungere 30" al proprio tempo di gara per aver superato in regime di bandiere gialle alla "Roggia", perdendo quello che era a tutti gli effetti un successo meritato e preziosissimo in termini di rincorsa al titolo.

Fra l'altro il tutto è scaturito da un appello presentato dagli accerrimi nemici della Volcano Motorsport, il team del suo diretto rivale Mikel Azcona, che ai commissari sportivi hanno segnalato l'episodio decisivo.

Girolami si ritrova mestamente 19° con la Honda Civic Type R costruita dalla JAS Motorsport, ma soprattutto crolla lontanissimo dallo spagnolo in classifica piloti. Considerando gli scarti, il ritardo dell'argentino è di 60 punti, seppur nulla sia ancora perso visto che in palio nell'ultimo round di Barcellona ce ne sono 90.

A festeggiare è quindi Homola, che oltre a regalarsi il primo successo stagionale al volante della Hyundai i30 N porta anche la prima gioia in casa Janík Motorsport, grazie ad una consistente gara da parte dello slovacco.

Tom Coronel sale invece al secondo posto con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing, seguito dalla Honda di Jack Young (Brutal Fish Racing Team/JAS), che conquista un bel podio.

Anche Azcona guadagna qualcosina da tutto ciò, prendendo il quarto posto, con Felice Jelmini a completare la Top5 sulla Hyundai Elantra N della Sébastien Loeb Racing.

TCR Europe Series - Monza: Classifica Gara 2