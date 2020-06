Intercontinental GT: Bentley chiude subito il programma ufficiale

Bentley Motorsport ha scelto di interrompere con effetto immediato il programma che la vedeva impegnata nell'Intercontinental GT Challenge con M-Sport, nonostante il programma prevedesse la partecipazione a tutte le gare della serie.

La crisi legata alla pandemia di Coronavirus ha chiaramente spinto la Casa inglese a rivedere i propri piani, specialmente quando c'è un bel numero di Continental GT3 che corrono in tutto il mondo e necessitano del giusto supporto da parte del reparto clienti.

Dopo la vittoria ottenuta dalla Bentley condotta da Jules Gounon, Jordan Pepper e Maxime Soulet alla 12h di Bathurst, si chiude così l'avventura nell'IGTC della GT3 "verdona", ma avremo comunque occasione di vedere all'opera tutte quelle schierate dagli altri team.

"Siamo ovviamente molto dispiaciuti per quanto successo - ha detto Paul Williams, direttore di Bentley Motorsport - Avremmo voluto vedere le nostre vetture griffate M-Sport correre nell'Intercontinental GT Challenge quest'anno, specialmente dopo la vittoria centrata a Bathurst".

"Già alla fine della passata stagione avevamo detto che per il 2020 ci saremmo voluti concentrare sul programma clienti e oggi abbiamo bisogno più che mai di prenderci tutto il tempo, visto che ogni nostra squadra clienti, pilota e sponsor stanno incontrando difficoltà economiche. Si è lavorato duramente per avere 12 auto pronte a correre e continueremo a darci da fare perché il resto della stagione sia un successo".

“Il Bentley Team M-Sport ha centrato una grande vittoria a Bathurst e speriamo di ottenerne altre prestissimo, ma soprattutto che nelle prossime settimane altri team clienti sposino il nostro progetto con le Continental GT3. Con M-Sport cercheremo di esserci alla 24h di Spa, fornendogli supporto come a tutte le altre squadre clienti".

Williams ha anche parlato con Motorsport.com dell'importanza che Bentley dà al Customer Racing, su cui punterà in futuro e collaborando ancora con M-Sport.

"La realtà che un programma ufficiale non è la nostra priorità e quando devi fare delle scelte, a volte è più semplice perché sai cosa è più importante. Per noi sono i clienti e aver perso un grande evento come Suzuka è stato un disastro perché per loro era molto importante. Il desiderio di correre come squadra ufficiale rimane, ovviamente, ma adesso dobbiamo concentrarci sui clienti, che ritengo una parte importantissima del nostro sport, così come la collaborazione tecnica con M-Sport. Ancora non abbiamo deciso cosa fare con loro, vedremo prossimamente".

Informazioni aggiuntive di Gary Watkins