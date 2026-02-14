IGTC | Waters imprendibile, Pole e tripletta Mercedes a Bathurst

Cameron Waters è stato grandissimo protagonista della Pirelli Pole Battle in quel di Bathurst, andando a centrare la partenza al palo per la 12h che aprirà la stagione 2026 dell'Intercontinental GT Challenge.

L'idolo locale si è portato a casa l'Allan Simonsen Pole Trophy grazie ad una grande prestazione al volante della Mercedes #222 della Scott Taylor Motorsport, completando il miglior giro sul Mount Panorama in 2'01"079 dopo che già aveva svettato nella precedente sessione eliminatoria delle Qualifiche.

La fase finale riservata alla Top10 ha visto le AMG in formissima, dato che i primi tre posti dello schieramento sono tutti di marca tedesca.

In prima fila ci sarà anche la #77 del Team Craft-Bamboo, che con Lucas Auer ha chiuso al secondo posto per 0"177, mentre dietro abbiamo Luca Stolz sulla #75 di 75 Express, attardato di 0"215.

In Top5 troviamo pure la Porsche di Matt Campbell (#911 Absolute Racing) e Christopher Haase sull'Audi #55 della Jamec Racing/MPC, un po' più staccato Marco Mapelli che piazza sesta la Lamborghini #93 di Wall Racing regalandole la Pole Position della Classe BRONZE CUP, tenendosi alle spalle la BMW-WRT #46 di Raffaele Marciello, il quale è a +0"7 dalla vetta.

L'ottava posizione di Scott Andrews vale alla Mercedes-Geyer Valmont Tigani la Pole in categoria PRO/AM, completano la Top10 Broc Feeney sulla Fort-HRT #64 e Jayden Ojeda al volante della Mercedes-Tigani #6, staccato di 1" netto dal leader.

Nelle Qualifiche, dove Waters aveva svettato in 2'01"563 battendo per un soffio Andrews e Feeney, i primi eliminati sono stati i portacolori BMW dei Team KRC e WRT, ossia Max Hesse (secondo BRONZE) e Kelvin Van Der Linde, rimasti relegati nella sesta fila dello schieramento di partenza con dietro le Audi di Hallmarc-MPC #9 e Q-MPC #101 iscritte anch'esse in BRONZE CUP.

In difficoltà anche la Porsche-EBM #61 che è 15a, seguita dalla McLaren-Optimum #95 e dalla Ferrari #193 di Tempesta Racing-Arise, la migliore delle 296 visto che la #26 di Arise scatterà addirittura 19a.

Male le Corvette di Johor-JMR che non sono andate oltre il 25° e 26° posto.

La 12h di Bathurst scatterà alle ore 19;45 italiane di sabato 14 febbraio.

IGTC - 12h di Bathurst: PIRELLI POLE BATTLE

IGTC - 12h di Bathurst: Qualifiche