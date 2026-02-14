Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

IGTC | Waters imprendibile, Pole e tripletta Mercedes a Bathurst

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | Waters imprendibile, Pole e tripletta Mercedes a Bathurst

WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader

WRC
WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader

FE | Jeddah: uno strepitoso Wehrlein torna al successo e vola in vetta al mondiale

Formula E
Formula E
Jeddah ePrix I
FE | Jeddah: uno strepitoso Wehrlein torna al successo e vola in vetta al mondiale

F1 | Vasseur sornione: "Positivo che nessuno stia parlando di noi. La correlazione è buona"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Vasseur sornione: "Positivo che nessuno stia parlando di noi. La correlazione è buona"

F1 | Leclerc: "Felice di come stiamo procedendo. Mercedes si sta nascondendo molto"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Leclerc: "Felice di come stiamo procedendo. Mercedes si sta nascondendo molto"

F1 | Alonso senza filtri: “Questa è una F1 senza rischi, la funzione del pilota sta morendo”

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Alonso senza filtri: “Questa è una F1 senza rischi, la funzione del pilota sta morendo”

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3: Mercedes al top con Antonelli. Ferrari terza

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3: Mercedes al top con Antonelli. Ferrari terza

F1 | Waché: "Subito bene in pista per una start up, ma siamo quarta forza "

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Waché: "Subito bene in pista per una start up, ma siamo quarta forza "
Qualifiche
Intercontinental GT Challenge 12h di Bathurst

IGTC | Waters imprendibile, Pole e tripletta Mercedes a Bathurst

L'idolo locale ha piazzato la AMG #222 della Scott Taylor Motorsport davanti a quelle di Auer e Stolz, Porsche e Audi in Top5 con Campbell e Haase, bravo Mapelli su Lamborghini-Wall sesto, Marciello è il migliore delle BMW, indietro Ferrari e Corvette.

Francesco Corghi
Pubblicato:
#222 Scott Taylor Motorsport, Mercedes-AMG GT3 EVO Cameron Waters.JPG

Foto di: SRO

Cameron Waters è stato grandissimo protagonista della Pirelli Pole Battle in quel di Bathurst, andando a centrare la partenza al palo per la 12h che aprirà la stagione 2026 dell'Intercontinental GT Challenge.

L'idolo locale si è portato a casa l'Allan Simonsen Pole Trophy grazie ad una grande prestazione al volante della Mercedes #222 della Scott Taylor Motorsport, completando il miglior giro sul Mount Panorama in 2'01"079 dopo che già aveva svettato nella precedente sessione eliminatoria delle Qualifiche.

La fase finale riservata alla Top10 ha visto le AMG in formissima, dato che i primi tre posti dello schieramento sono tutti di marca tedesca.

In prima fila ci sarà anche la #77 del Team Craft-Bamboo, che con Lucas Auer ha chiuso al secondo posto per 0"177, mentre dietro abbiamo Luca Stolz sulla #75 di 75 Express, attardato di 0"215.

In Top5 troviamo pure la Porsche di Matt Campbell (#911 Absolute Racing) e Christopher Haase sull'Audi #55 della Jamec Racing/MPC, un po' più staccato Marco Mapelli che piazza sesta la Lamborghini #93 di Wall Racing regalandole la Pole Position della Classe BRONZE CUP, tenendosi alle spalle la BMW-WRT #46 di Raffaele Marciello, il quale è a +0"7 dalla vetta.

L'ottava posizione di Scott Andrews vale alla Mercedes-Geyer Valmont Tigani la Pole in categoria PRO/AM, completano la Top10 Broc Feeney sulla Fort-HRT #64 e Jayden Ojeda al volante della Mercedes-Tigani #6, staccato di 1" netto dal leader.

Nelle Qualifiche, dove Waters aveva svettato in 2'01"563 battendo per un soffio Andrews e Feeney, i primi eliminati sono stati i portacolori BMW dei Team KRC e WRT, ossia Max Hesse (secondo BRONZE) e Kelvin Van Der Linde, rimasti relegati nella sesta fila dello schieramento di partenza con dietro le Audi di Hallmarc-MPC #9 e Q-MPC #101 iscritte anch'esse in BRONZE CUP.

In difficoltà anche la Porsche-EBM #61 che è 15a, seguita dalla McLaren-Optimum #95 e dalla Ferrari #193 di Tempesta Racing-Arise, la migliore delle 296 visto che la #26 di Arise scatterà addirittura 19a.

Male le Corvette di Johor-JMR che non sono andate oltre il 25° e 26° posto.

La 12h di Bathurst scatterà alle ore 19;45 italiane di sabato 14 febbraio.

IGTC - 12h di Bathurst: PIRELLI POLE BATTLE

IGTC - 12h di Bathurst: Qualifiche

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente IGTC | A Bathurst inizia la lunga stagione di Pirelli: oltre 70 serie GT e 400 gare

Top Comments

More from
Francesco Corghi

WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader

WRC
WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader

FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

Formula E
Formula E
FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

WRC
WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

Ultime notizie

IGTC | Waters imprendibile, Pole e tripletta Mercedes a Bathurst

Intercontinental GT Challenge
IGTC Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | Waters imprendibile, Pole e tripletta Mercedes a Bathurst

WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader

WRC
WRC WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS5-8: Katsuta vola e chiude da leader

FE | Jeddah: uno strepitoso Wehrlein torna al successo e vola in vetta al mondiale

Formula E
FE Formula E
Jeddah ePrix I
FE | Jeddah: uno strepitoso Wehrlein torna al successo e vola in vetta al mondiale

F1 | Vasseur sornione: "Positivo che nessuno stia parlando di noi. La correlazione è buona"

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Vasseur sornione: "Positivo che nessuno stia parlando di noi. La correlazione è buona"