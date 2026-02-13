Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

Formula E
Formula E
FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

WRC
WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

F1 | McLaren analizza la PU Mercedes: "Il motore termico è ottimo e ha altri punti di forza"

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | McLaren analizza la PU Mercedes: "Il motore termico è ottimo e ha altri punti di forza"

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 12: Mercedes in vetta, Ferrari a 2 decimi

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 12: Mercedes in vetta, Ferrari a 2 decimi

F1 | Red Bull RB22: l'intercooler spostato in alto per il motore fatto in casa

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Red Bull RB22: l'intercooler spostato in alto per il motore fatto in casa

F1 | Red Bull sorprende non solo per la PU: avversari colpiti dalla guidabilità della RB22

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Red Bull sorprende non solo per la PU: avversari colpiti dalla guidabilità della RB22

MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco non si aspettava l'interesse di Quartararo per la Honda

MotoGP | Dopo sette mesi, la spalla di Vinales è finalmente guarita

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Dopo sette mesi, la spalla di Vinales è finalmente guarita
Ultime notizie
Intercontinental GT Challenge 12h di Bathurst

IGTC | A Bathurst inizia la lunga stagione di Pirelli: oltre 70 serie GT e 400 gare

La Casa milanese di pneumatici affronta una nuova ed impegnativa stagione che toccherà 5 continenti, con l'aggiunta della Carrera Cup North America ai campionati SRO e DTM. Più di 200 tecnici e ingegneri sui campi di gara.

Redazione Motorsport.com
Redazione Motorsport.com
Pubblicato:
BMW M4 GT3 EVO, Team WRT

È iniziata a gennaio con le Winter Series tra Spagna e Portogallo e finirà solo a novembre con il GP di Macao.

È questo, nel 2026, l’arco temporale dell’impegno di Pirelli, che anche quest’anno si conferma il produttore di pneumatici maggiormente impegnato nel motorsport a livello mondiale, nei campionati dedicati alle vetture Gran Turismo.

In totale, sono oltre 400 gare, in più di 70 campionati non F1 disputati tra Europa, Nord America, Sud America, Asia e Oceania.

Un impegno che quest’anno si accresce nelle categorie GT con l’aggiunta di nuovi campionati, come il prestigioso Carrera Cup North America, e che vedrà uno dei suoi picchi con le 24 Ore di Spa e del Nurburgring, gli otto eventi DTM, il GP di Macao e la 1000 chilometri di Suzuka.

Tali appuntamenti, che spiccano per prestigio e numero delle vetture iscritte, si affiancano a tutte le gare del GTWC Europe, America, Asia e Australia, ai campionati GT4 nazionali e internazionali, al Campionato GT2 europeo, al Ferrari Challenge, al McLaren Trophy e al TransAm.

Il via della lunga e intensa stagione, che vedrà impegnati oltre 200 tra tecnici, ingegneri e personale di staff in 5 continenti, è a Bathurst con la 12 Ore: nel weekend dal 12 al 15 febbraio scenderanno 35 vetture in pista, un numero record per la gara di apertura dell’Intercontinental GT Challenge.

Come di consueto, l’appuntamento australiano si presenta come uno dei più impegnativi dell’intera stagione, per le caratteristiche del tracciato e dell’asfalto, particolarmente sfidanti per le gomme.

“Ogni stagione porta sfide nuove e quella che si è appena aperta non fa eccezione: abbiamo un nuovo campionato di eccellenza in Nord America a fianco della Porsche e un impegno rinnovato con il DTM", ha dichiarato Matteo Braga, responsabile delle attività in circuito di Pirelli.

"Per affrontare così tanti appuntamenti, in geografie spesso distanti tra loro, possiamo contare su un’esperienza che ogni anno si amplia e su una squadra forte e motivata, tanto a livello centrale quanto nelle sue articolazioni locali, che stanno crescendo rapidamente per qualità del personale impegnato e per servizi garantiti alle squadre".

"Inoltre, possiamo fare affidamento su relazioni di collaborazione e partnership con federazioni, promotori, team, piloti e car maker, consolidate nel tempo, e su prodotti che hanno dimostrato versatilità e affidabilità su tutti i circuiti e in tutte le condizioni, anche grazie a una solida base di sviluppo per un BoP, come quello di SRO, che garantisce competizioni combattute e spettacolari”.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi

#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Valentino Rossi

Foto di: BMW Motorsport

LE GOMME PER BATHURST

Protagoniste sulla pista australiana saranno, come in tutte le Serie GT supportate da Pirelli, le P Zero DHG e, in caso di pioggia, le Cinturato WHA. Sia le slick sia le wet confermano il range di prodotto della scorsa stagione, durante la quale hanno mostrato caratteristiche di affidabilità e adattabilità estreme in tutte le condizioni, su tutti i circuiti e per ogni tipologia di gara.

In particolare, le P Zero DHG, declinate in diverse misure per adattarsi a tutte le classi GT, sono caratterizzate da materiali innovativi che assicurano maggiore consistenza nel bilanciamento della vettura sulle lunghe distanze e da una struttura, ottimizzata nel profilo e nelle costruzioni, che garantisce una più omogenea impronta a terra in tutte le condizioni di asfalto e per tutte le vetture.

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente IGTC | Una BMW a due facce per Valentino Rossi a Bathurst

Top Comments

More from
Redazione Motorsport.com

WEC | TF Sport rinnova e differenzia le livree delle Corvette LMGT3

WEC
WEC
WEC | TF Sport rinnova e differenzia le livree delle Corvette LMGT3

IGTC | La 12h di Bathurst apre la stagione 2026: ecco iscritti e programma

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | La 12h di Bathurst apre la stagione 2026: ecco iscritti e programma

WSK | Segui la DIRETTA della Euro Series 2026 da Viterbo

Kart
Kart
WSK | Segui la DIRETTA della Euro Series 2026 da Viterbo

Ultime notizie

FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

Formula E
FE Formula E
FE | Mortara domina le Qualifiche di Jeddah: Pole Mahindra per il primo E-Prix

WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

WRC
WRC WRC
Rally di Svezia
WRC | Rally Svezia, PS2-4: Solberg sbaglia troppo, Evans balza in testa

F1 | McLaren analizza la PU Mercedes: "Il motore termico è ottimo e ha altri punti di forza"

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | McLaren analizza la PU Mercedes: "Il motore termico è ottimo e ha altri punti di forza"

F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 12: Mercedes in vetta, Ferrari a 2 decimi

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 12: Mercedes in vetta, Ferrari a 2 decimi