IGTC | Bathurst: Mies illeso dopo aver centrato un canguro, Mustang demolita

Incredibile incidente nei primi giri della 12h, col tedesco che al buio si è trovato davanti l'animale, senza riuscire ad evitare l'impatto che ha demolito la Mustang.
Momenti di apprensione dopo una manciata di giri dall'inizio della 12h di Bathurst, quando Christopher Mies ha centrato in pieno un canguro al buio.
Partita come sempre alle primissime ore dell'alba, la gara del Mount Panorama è stata neutralizzata con l'ingresso della Safety Car quando ancora il sole doveva sorgere, dato che la Ford #64 era parcheggiata a bordo pista.
Il tedesco era già sceso dalla Mustang, ma sul momento non si è capito esattamente cosa fosse accaduto, seppur il pilota del team HRT apparisse parecchio scosso e non in formissima.
Una volta arrivati i mezzi di soccorso che hanno illuminato il tratto boscoso in piena oscurità, è stato chiarissimo che la Ford avesse subito un danno notevole nella parte anteriore; poco dopo, dai box è stato Dennis Olsen a spiegare l'accaduto.
"Purtroppo Chris ha colpito un animale sul rettilineo, andava ad almeno 250km/h e per fortuna sta bene, ma è chiaramente rimasto colpito dall'accaduto. La nostra gara finisce qui, ci riproveremo il prossimo anno", ha detto il compagno di squadra di Mies.
I detriti sparsi sono stati presi anche dalla BMW-WRT #32 di Kelvin Van Der Linde, che però ha scelto di proseguire pur con la parte anteriore destra della sua M4 visibilmente malmessa.
Nel frattempo un problema alla KTM #50 ha prolungato l'intervento della Safety Car, che è uscita di scena dopo 30' abbondanti, lasciando le Mercedes di Maxi Gotz e Tom Randle a battagliare per il primato, inseguite dall'Audi di Christopher Haase ed Augusto Farfus con la BMW-WRT #46.
