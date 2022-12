IGTC | Triple Eight alla 12h di Bathurst con una Mercedes PRO

Carica lettore audio

Non poteva mancare la Triple Eight al primo appuntamento dell'Intercontinental GT Challenge 2023, la 12h di Bathurst del 3-5 febbraio.

La squadra australiana parteciperà con la sua Mercedes-AMG GT3 #888 condivisa dall'idolo locale Shane Van Gisbergen, Broc Feeney e dal pilota ufficiale della Stella di Stoccarda, Maximilian Götz.

Il team di casa punta a fare bene sul Mount Panorama, reduce dall'ottimo risultato ottenuto in passato in Classe PRO-AM ed ora ad ambire al successo assoluto dato che l'evento tornerà ad essere di caratura internazionale a tutti gli effetti dopo un paio di anni di difficoltà dovuti alla pandemia.

"Ogni giorno in cui si può correre a Bathurst è buono, figuriamoci con queste auto - ha detto Feeney - E' davvero bello che i migliori team e piloti di tutto il mondo tornino in Australia e avere la possibilità di confrontarsi con loro su uno dei migliori circuiti del mondo sarà un'esperienza di altissimo livello".

"Passare da una vettura del Supercars con guida a destra ad una GT con guida a sinistra è sicuramente una questione di adattamento, ma una volta che ci si è abituati e che si è messa a punto la propria consapevolezza degli spazi da sfruttare, è molto divertente".

"La AMG GT3 è un'arma e la nostra livrea Supercheap Auto sarà incredibile in pista. Non vedo l'ora di fare la nostra parte per cercare di ripetere il podio Mercedes-AMG del 2022".

Stefan Wendl, capo di Mercedes-AMG Customer Racing, ha aggiunto: "Siamo onorati di collaborare con il team Triple Eight, vincitore del campionato, per la 12 Ore di Bathurst del 2023, schierando un equipaggiamento interamente PRO".

"Con il supporto di partner forti e nelle mani di Shane, Broc e Maxi credo che il team abbia le carte in regola per essere un trio competitivo per affrontare il famigerato Mount Panorama".