Rossi: "Sarà un 2023 importante, i test BMW sono andati bene"

Mancava solo l'ufficialità e nella giornata di venerdì è arrivata: Valentino Rossi proseguirà la sua avventura nel GT World Challenge Europe con il Team WRT, a bordo della nuova BMW M4 GT3.

Il 'Dottore' nei mesi scorsi aveva già provato la vettura bavarese e doveva capire come organizzare la stagione 2023, la seconda per lui da pilota GT e stavolta con un nuovo marchio dopo l'esordio dell'anno scorso con l'Audi R8 LMS.

Rossi condividerà il volante della BMW #46 con Maxime Martin per tutta la stagione nella serie di SRO Motorsports Group, mentre Augusto Farfus sarà il terzo pilota che si aggiungerà all'equipaggio per le gare di Endurance Cup.

Valentino Rossi, Team WRT, BMW M4 GT3 Photo by: WRT Team

"Sono molto contento di portare avanti questa collaborazione con il Team WRT per il 2023", ha detto Rossi a margine della presentazione della macchina, che avrà ancora gli inserti giallo-fluo nella livrea nero-bianco-blu.

"Sarà una stagione molto importante perché avremo una macchina nuova. I test con la BMW M4 GT3 sono andati bene per ora e non vedo l'ora di correre con quest'auto!"

In attesa di prendere parte al GTWC, che scatterà ad aprile, Valentino a gennaio volerà a Dubai per la 24h della 24H Series di Creventic che affronterà con Martin, Sean Gelael e Tim Whale, più un quinto concorrente che verrà annunciato più avanti.

A febbraio invece il pilota di Tavullia è atteso dalla grande sfida del Mount Panorama, la 12h di Bathurst, gara che aprirà la stagione 2023 dell'Intercontinental GT Challenge che correrà con Martin e Farfus nella prima uscita ufficiale del trio.

"Non vedo l'ora di affrontare questo nuova sfida nell'anno del mio ritorno in BMW M Motorsport - ha detto Martin - Lavorare con il Team WRT E Valentino Rossi sarà sicuramente una esperienza fantastica. Sono anche molto contento di condividere la vettura con un amico come Augusto Farfus e spero che si possano cogliere delle vittorie".

Nel frattempo ci sarà da tenere d'occhio soprattutto i Campioni Sprint in carica del GTWC, Dries Vanthoor e Charles Weerts, che condivideranno la BMW #32 affiancati da Sheldon Van Der Linde nelle gare endurance.

"Sono davvero lieto di continuare la mia proficua collaborazione con Charles nel GTWC. Negli ultimi tre anni abbiamo ottenuto grandi successi, vincendo il titolo nella Sprint Cup", ha dichiarato Vanthoor.

"Gli avversari saranno ancora più agguerriti in tutte le gare, ma sono fiducioso che avremo successo anche con la M4 GT3, insieme a WRT e BMW M Motorsport. La vettura a motore anteriore sarà un cambiamento e una sfida per me, ma le mie impressioni dai primi test sono state molto positive, ha un grande potenziale".

Weerts ha aggiunto: "Il nostro obiettivo per la Sprint Cup è ovviamente quello di lottare per il quarto titolo consecutivo, anche se devo ancora adattarmi un po' meglio alla BMW. È anche fantastico conoscere nuovi circuiti e correre a Bathurst per la prima volta nella mia carriera".

Soddisfatto anche Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport: "È fantastico tornare in azione alla 12h di Bathurst per la prima volta dal 2020 e vedere la M4 GT3 in azione per la prima volta sul circuito Mount Panorama. C'è qualcosa di magico nell'evento e speriamo di essere in grado di trasmettere questa magia in pista".

"Riteniamo che le prospettive di un buon debutto della macchina e del Team WRT ci siano tutte. La combinazione di una squadra forte e piloti altrettanto bravi ci permette di affrontare le 12h con fiducia e di sperare in buoni risultati".

"Sono particolarmente soddisfatto, per quanto riguarda i piloti, di vedere alcuni volti nuovi nei nostri abitacoli, insieme alla collaudata classe di Augusto Farfus e Sheldon Van Der Linde. La gara di Bathurst rappresenta l'inizio di una stagione intensa e, speriamo, di successo con il BMW M Team WRT, che proseguirà con la 9h di Kyalami a febbraio e poi con il GT World Challenge Europe".

Il team principal e AD di WRT, Vincent Vosse, chiosa: "Sono lieto di avere una formazione di piloti così forte per i nostri programmi nel GTWC Europe e nell'Intercontinental GT Challenge. Ringrazio BMW M Motorsport per questa fantastica opportunità".

"Ho cercato a lungo di avere Maxime Martin nella mia squadra. È fantastico che ora sia qui. Vorrei anche dare il benvenuto a Sheldon Van Der Linde, che ha corso insieme a noi qualche anno fa. Conosce bene Dries Vanthoor e Charles Weerts e sono sicuro che formeranno una squadra forte".

"Anche Augusto Farfus, con tutta la sua esperienza, e Maxime al fianco di Valentino Rossi sono una combinazione fantastica. Non vedo l'ora che inizi la stagione 2023 e di lottare per portare trofei a Monaco di Baviera".