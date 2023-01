IGTC | 28 auto alla 12h di Bathurst, c'è la BMW-WRT di Rossi

Carica lettore audio

Sono 28 le vetture iscritte alla 12h di Bathurst, primo evento della stagione 2023 dell'Intercontinental GT Challenge che torna a disputarsi su scala internazionale dopo la pandemia di Covid-19.

22 vetture sono GT3, 8 delle quali inserite nella Classe PRO. Tra queste figurano le due BMW M4 del Team WRT, con la #46 su cui salirà Valentino Rossi come già annunciato qualche settimana fa.

Le M4 GT3 della squadra belga sono le uniche portacolori della Casa bavarese, mentre ben 9 sono le Mercedes-AMG, con 4 in Classe PRO, tre in PRO-AM e due in Silver.

Le Audi R8 LMS si presentano in sette esemplari, con tre Porsche e una Lamborghini a completare lo schieramento delle GT3.

In griglia avremo anche sei macchine con altre specifiche, invitate dagli organizzatori della gara che si svolgerà sul Mount Panorama il fine settimana del 3-5 febbraio.

L'elenco iscritti completo con tutti i nomi degli equipaggi verrà diramato a ridosso della manifestazione.

12h di BATHURST - ELENCO ISCRITTI

Sun Energy 1 PRO Mercedes-AMG AMG GT3 Supercheap Auto Racing PRO Mercedes-AMG AMG GT3 GruppeM Racing PRO Mercedes-AMG AMG GT3 Mercedes-AMG Craft-Bamboo Racing PRO Mercedes-AMG AMG GT3 Melbourne Performance Centre PRO Audi R8 LMS Evo 2 Team WRT PRO BMW M4GT3 Team WRT PRO BMW M4GT3 Manthey EMA PRO Porsche 911 GT3R Schumacher Motorsport Fuchs Racing PRO-AM Audi R8 LMS Evo 2 Melbourne Performance Centre PRO-AM Audi R8 LMS Evo 2 Hallmarc PRO-AM Audi R8 LMS Evo 2 Makita Volante Rosso Motorsport PRO-AM Mercedes-AMG AMG GT3 Triple Eight Race Engineering PRO-AM Mercedes-AMG AMG GT3 Scott Taylor Motorsport PRO-AM Mercedes-AMG AMG GT3 EBM Giga Racing PRO-AM Porsche 911 GT3R EBM Giga Racing PRO-AM Porsche 911 GT3R Harrolds Volante Rosso Motorsport SILVER Mercedes-AMG AMG GT3 Valmont Racing SILVER Mercedes-AMG AMG GT3 Wall Racing SILVER Lamborghini Huracan Supabarn SILVER Audi R8 LMS Evo 2 Melbourne Performance Centre SILVER Audi R8 LMS Evo 2 Melbourne Performance Centre SILVER Audi R8 LMS Evo 2 Our Kloud - UpTo 11 MotorSport INV Porsche 991 GT3 Cup Gen II Nineteen Corporation INV Mercedes-AMG GT4 MMotorsport / Vantage Racing INV KTM GT XBOW Daytona Sports Cars INV SIN R1 MRA Motorsport INV MARC I Mazda Wheels / FX Racing INV MARC II V8