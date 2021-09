GTWC: Iron Dames di nuovo in azione a Barcellona con la Ferrari

La Iron Lynx schiera il tridente per l'ultimo round del GT World Challenge Europe - Endurance Cup che si svolgerà a Barcellona il fine settimana dell'8-10 ottobre.

Oltre alle confermate Ferrari 488 #51 e #71, il team romagnolo avrà anche la #83 delle sue Iron Dames nella gara di 3h che porterà a termine la stagione 2021.

Alessandro Pier Guidi/Nicklas Nielsen/Côme Ledogar saranno l'equipaggio della prima macchina del Cavallino Rampante, con l'ovvio obiettivo di provare a tenere il primato in classifica piloti e per la loro squadra, portando a casa il titolo PRO.

Ad aiutarli ci saranno Antonio Fuoco e Callum Ilott, il cui loro collega deve ancora essere deciso, dato che Davide Rigon non ha ancora ricevuto ufficialmente il via libera per tornare in abitacolo dopo il botto di Spa-Francorchamps.

Per quanto riguarda la formazione 'rosa' impegnata in Classe Pro-Am, a far compagnia a Sarah Bovy e Michelle Gatting questa volta ci sarà Doriane Pin, che già si era ben comportata al Paul Ricard in occasione della 1000km.

Fra l'altro, le ragazze sfrutteranno l'occasione per rendere omaggio a María De Villota, la sfortunata pilota spagnola scomparsa nel 2013 per i postumi del brutto incidente di cui era stata protagonista in un test con la Marussia F1, la quale verrà ricordata nell'evento "Festival de la Velocidad de Barcelona" raccogliendo anche fondi da destinare in beneficenza.

"Abbiamo una formazione superba di piloti per le nostre auto PRO in modo da provare a vincere il titolo - ha commentato il Team Principal, Giacomo Piccini - Anche il nuovo equipaggio femminile di Pro-Am è ottimo. Non vediamo l'ora di affrontare la sfida e cominciare la 3h di domenica".