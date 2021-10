TCR | Audi più leggere e basse secondo il nuovo BoP

Le nuove Audi saranno più leggere secondo il nuovo Bollettino riguardante il Balance of Performance per le vetture TCR impegnate in pista nel 2021.

Il Dipartimento Tecnico di WSC Ltd ha tolto 10kg alle RS 3 LMS, riducendo anche la loro altezza da terra di 10mm.

Ciò significa che le vetture dei Quattro Anelli non avranno alcuna zavorra aggiuntiva per regolamento, potendo correre sui 1265kg di base (salvo modifiche dovute al Compensation Weight), e a 60mm totali dal suolo.

Questo vale anche per le corse Endurance, dove le Audi di nuova generazione saranno sui 1250kg e sempre a 60mm da terra.

Non ci sono ulteriori cambiamenti per quanto concerne le altre macchine omologate.

BoP TCR: Bollettino #14