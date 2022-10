SBK | Villicum: implacabile Razgatlioglu, Superpole con record

Carica lettore audio

Se c’è qualcuno che sta provando in ogni modo a tenere aperta la lotta per il mondiale è Toprak Razgatlioglu. Il campione del mondo in carica, dominatore del venerdì a San Juan Villicum, si è confermato in qualifica, andandosi a prendere una Superpole da record. Con il crono di 1’36”216, il turco abbassa di un secondo netto il riferimento fatto segnare proprio da lui lo scorso anno. Ancora una volta, la prima fila è monopolizzata dai tre contendenti al titolo, con Jonathan Rea e Alvaro Bautista in seconda e terza posizione rispettivamente.

Sembrava non avere rivali il pilota Kawasaki, che aveva messo a segno un giro imprendibile nel finale di sessione. Proprio all’ultimo però, Toprak gli ha strappato una pole quasi certa ritoccando il tempo di poco più di due decimi e relegandolo in seconda posizione. A sua volta, il nordirlandese ha rifilato altri due decimi ad Alvaro Bautista, che completa la prima fila e paga quasi mezzo secondo dal poleman e ormai diretto rivale in campionato.

Il mondiale sembra ormai sfuggirgli di mano, ma Rea non si arrende e precede i due più favoriti nella lotta al titolo. I primi tre si confronteranno in prima fila, ma non hanno fatto una differenza enorme sul resto del gruppo. Ad aprire la seconda fila troviamo un ottimo Iker Lecuona, che agguanta la quarta posizione a sette decimi dalla vetta. Il pilota Honda è al debutto sul tracciato argentino, ma si è difeso anche contro il più esperto Scott Redding, quinto. Con la seconda fila del britannico, sono rappresentati tutti e cinque i costruttori nelle prime cinque posizioni.

Il primo dei piloti indipendenti è Loris Baz, incappato in una caduta a metà sessione quando cercava il traino di Jonathan Rea. Tuttavia il francese del team Bonovo è riuscito a portarsi in sesta posizione, davanti ad Axel Bassani, settimo. Il portacolori Motocorsa ha messo le ruote della sua Ducati davanti a quelle di Michael Ruben Rinaldi, più in difficoltà rispetto al compagno di squadra e di marca. Fatica anche Alex Lowes, che nella Superpole odierna non è andato oltre la nona posizione. A chiudere la top 10 troviamo l’altra Honda di Xavi Vierge. Solo 11° Andrea Locatelli, anche lui piuttosto attardato rispetto al vicino di box: il bergamasco paga ben 1.1 secondi da Toprak. Alle sue spalle Garrett Gerloff, 12°.