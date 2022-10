SBK | Villicum, Libere: Toprak è il più veloce del venerdì

Carica lettore audio

Il mondiale Superbike si avvia verso la sua fase finale e questo fine settimana la sfida si rinnova sul tracciato argentino di San Juan Villicum. L’appuntamento sudamericano potrebbe essere chiave per il leader del campionato Alvaro Bautista, ma a farla da padrona è Toprak Razgatliolgu. Nel venerdì di libere, il detentore del titolo si è imposto nel primo turno, andando in vetta alla classifica combinata.

Il pilota Yamaha ha iniziato il weekend di San Juan Villicum facendo subito capire che Bautista non avrà vita facile e già dalla mattina si è issato al comando, infliggendo ben sei decimi al portacolori Ducati. È iniziato un po’ in sordina il round dello spagnolo, che nella mattinata argentina non è andato oltre il quarto crono, migliorando poi il proprio tempo nel pomeriggio e salendo fino in terza posizione, la stessa che occupa nella classifica combinata.

Il miglior riferimento però resta quello di Razgatlioglu, che con il tempo di 1’37”511 si presenta al sabato di qualifica da favorito anche in termini di passo. Il turco cede il comando solamente a Jonathan Rea, che nella seconda sessione di prove libere fa la voce grossa e per 80 millesimi strappa il miglior crono al pilota Yamaha. Il nordirlandese chiude il venerdì di libere di Villicum in seconda posizione nella combinata, pagando tre decimi dal leader di giornata, ma sul passo si mostra decisamente in forma e pronto a tornare sul gradino più alto del podio.

Ancora una volta le prime tre posizioni sono monopolizzate dai contendenti al titolo, che sembrano fare un altro mestiere rispetto a tutta la concorrenza. Il “primo degli altri” è Alex Lowes, a dimostrazione del fatto che la Kawasaki sembra avere tutte le carte in regola per tornare a dettare legge in Argentina. Il britannico precede nella combinata Andrea Locatelli, che inizia il weekend con positività e chiude con un ottimo quinto posto, dopo aver siglato un gran terzo tempo nelle FP1.

Primo degli indipendenti è Axel Bassani, autore di un venerdì solido che lo porta a conquistare la sesta posizione nella classifica combinata, anche davanti al pilota ufficiale Michael Ruben Rinaldi: il romagnolo del team Aruba.it Racing – Ducati fatica particolarmente in questo avvio di weekend e non va oltre la 12esima posizione, sarà obbligatorio per lui risalire la china.

Alle spalle di Bassani troviamo Iker Lecuona, che è il migliore dei piloti Honda in pista. Lo spagnolo è settimo al debutto sulla pista di Villicum. Per il rookie infatti questo è il primo approccio con il tracciato argentino, ma sembra difendersi subito bene. Lecuona precede un gruppetto di BMW, che appaiono a loro agio sulla pista di San Juan: Scott Redding è ottavo davanti al compagno di squadra Michael van der Mark, nono. Chiude la top 10 Loris Baz, secondo miglior pilota indipendente, subito davanti a Garrett Gerloff, 11° con la Yamaha del team GRT e prossimo compagno di squadra del francese.