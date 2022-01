SBK | Test Jerez: Rea fa il Cannibale del Day 2

Carica lettore audio

Si era conservato una giornata per poterla sfruttare in futuro, ma oggi Jonathan Rea è stato implacabile. Il sei volte campione del mondo è sceso in pista nei test di Jerez nella sola giornata odierna, l’ultima in programma, andando subito in vetta alla classifica dei tempi. Il pilota Kawasaki ha girato solamente nel pomeriggio, completando 61 giri, il più rapido dei quali in 1’38”851.

Rea è tornato a fare il Cannibale, anche se solo per mezza giornata, sulla pista andalusa, andando subito in linea con i tempi del 2020. Il nordirlandese infligge un distacco impressionante al suo compagno di squadra Alex Lowes, che paga ben più di un secondo dalla vetta. Il britannico, che aveva comandato la prima giornata, firma una doppietta in un ultimo giorno caratterizzato da un trio di ZX-10RR.

Sono infatti rimasti solo i piloti Kawasaki a girare in pista per quanto riguarda la Superbike: il team HRC infatti ha deciso di fermarsi in anticipo, risparmiando una giornata da sfruttare prossimamente. Xavi Vierge e Iker Lecuona hanno girato solamente nella giornata di ieri, chiudendo con un bilancio positivo e proiettandosi già verso la prossima tranche di test, in programma l’8 e 9 febbraio a Portimao.

A chiudere la cortissima classifica dei tempi di questo secondo e ultimo giorno a Jerez c’è Lucas Mahias, che in sella alla Kawasaki del team Puccetti si mette alle spalle della coppia ufficiale. Il francese comunque resta a pochi decimi da Alex Lowes, dunque entrambi pagano un ritardo consistente da Rea, grande dominatore di giornata. Per quanto riguarda la Supersport invece, il più rapido è stato Niki Tuuli con la MV Agusta. L’altra F3 800 invece è stata affidata ancora una volta a Kenan Sofuoglu, che sostituisce il nipote Bahattin, positivo al Covid. Chiude il gruppo Ana Carrasco, che però si sta allenando in vista del ritorno in Moto3.