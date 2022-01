SBK | Kawasaki alla riscossa: "Telaio e tempi in pista già ottimi"

Carica lettore audio

La stagione della riscossa per Kawasaki Racing è cominciata questa settimana con una due giorni di test svolta all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera, con Jonathan Rea desideroso di prendersi la rivincita nei confronti del nuovo campione del mondo della World Superbike, Toprak Razgatlioglu.

Il sei volte iridato della Superbike si è presentato in Andalusia motivato e tirato a lucido. Non ha compiuto una serie di giri considerevole, ma la quantità di tornate inanellata è stata sufficiente per sfruttare al meglio il suo pacchetto e firmare il miglior tempo in 1'38"851.

Con quel crono Rea ha battuto il suo compagno di squadra Alex Lowes, ma anche Lucas Mahias, pilota del team Puccetti Kawasaki, per non parlare dei piloti ufficiali Honda HRC, dunque i rookie Iker Lecuona e Xavi Vierge.

L'irlandese non ha completato solo simulazioni di giro veloce, ma anche di long run. Sono state proprio queste a renderlo maggiormente felice al termine dei 61 giri completati, così come i suoi tecnici.

Pere Riba, capo meccanico di Rea, si è detto molto contento del test fatto da Rea, il quale è anche riuscito a provare diverse nuove componenti per la ZX-10RR.

"Ci siamo concentrati maggiormente dal punto di vista del telaio perché abbiamo riconfermato elementi già provati nei test di dicembre e li abbiamo comparati con nuove componenti che abbiamo costruito da allora", ha dichiarato Riba.

"Johnny è stato molto positivo, sta lavorando molto bene e i tempi sul giro sono stati davvero molto positivi. Abbiamo fatto un long run e il risultato è stato molto positivo. Johnny ha fatto davvero un grande, grande lavoro".

"Abbiamo provato anche le nuove gomme per Pirelli e abbiamo raccolto le prime informazioni, con la nuova strategia legata all'elettronica. Siamo contenti dei risultati ottenuti", ha concluso Riba.

