SBK, Navarra: settebello di Rea in Superpole! Prima fila Redding

A Navarra arriva la settima meraviglia di Jonathan Rea: il pilota Kawasaki vola in Superpole e conquista la partenza al palo numero sette della stagione. La qualifica è ad appannaggio del campione del mondo in carica, che monopolizza la pole position e conquista oggi la settima pole consecutiva su sette disputate. Il britannico firma un crono inarrivabile per gli avversari, che si accodano. Primo fra tutti Scott Redding, che scatterà dalla seconda casella, mentre Tom Sykes sorprende e chiude la prima fila.

1’36”122 è il tempo record di Rea, che annichilisce i rivali, tuttavia Scott Redding gli arriva molto vicino e la gara di questo pomeriggio promette di essere molto serrata: il pilota Ducati infatti paga solo 93 millesimi. Ultime fasi di qualifica molto concitate, con tanti tempi buoni e molti piloti i lotta per la Superpole, ma sono proprio Rea e Redding a fare la differenza. Tom Sykes infatti chiude la prima fila ma accusa un ritardo già più importante, ben quattro decimi.

L’alfiere BMW porta la M1000RR in terza posizione e sul giro secco si conferma ancora uno dei migliori, beffando proprio nel finale Andrea Locatelli. Il bergamasco è il primo dei piloti Yamaha e apre la seconda fila, dimostrando di poter essere della partita anche a Navarra. Alle spalle del campione Supersport in carica troviamo Chaz Daviez. È quella del gallese la seconda Panigale V4R in griglia di partenza: dopo una serie di giri e settori veloci, il pilota del team Go Eleven firma un quinto crono, mentre a chiudere la seconda fila troviamo un sorprendente Lucas Mahias, secondo dei piloti Kawasaki.

L’altra ZX-10RR ufficiale è settima, Alex Lowes paga ben sei decimi dal compagno di squadra e detentore della Superpole, mentre la sorpresa in negativo è rappresentata da Toprak Razgatlioglu. Il turco non riesce a trovare un buon giro in qualifica e non va oltre l’ottavo tempo. Si prospetta una gara in salita per il pilota Yamaha, costretto a una rimonta su un tracciato dove i sorpassi non sono particolarmente semplici. A chiudere la top 10 troviamo Garrett Gerloff e Michael van der Mark, nono e decimo rispettivamente.

Axel Bassani sfiora il gruppo dei primi dieci, ma si accontenta poi dell’11esima piazza. Il giovane pilota italiano resta comunque davanti alla Ducati ufficiale di Michael Ruben Rinaldi, che continua a faticare molto ed è solo 13esimo. Tra i due si inserisce Alvaro Bautista, primo dei piloti Honda e 12esimo, mentre Leon Haslam non va oltre il 17esimo crono.