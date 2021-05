SBK, Estoril: Rea azzanna, Superpole da record. Secondo Redding

Quando è il momento decisivo, tira fuori gli artigli: Jonathan Rea ci ha abituati alla zampata quando è più necessario e anche a Estoril conquista una nuova Superpole. La seconda qualifica della stagione ha delineato la griglia di partenza di Gara 1 che andrà in scena questo pomeriggio e a scattare dalla prima casella sarà proprio il pilota Kawasaki, che si è imposto con il crono di 1’35”876 imponendo anche il nuovo record del tracciato.

Rea è imprendibile, ma a scattare dalla seconda casella sarà Scott Redding, che paga solamente 171 millesimi, un ritardo irrisorio se si pensa al crono fatto segnare dal pilota Kawasaki. L’alfiere Aruba.it Racing – Ducati dunque si mostra combattivo, essendosi messo anche davanti a Toprak Razgatlioglu: il turco, che inizialmente avrebbe aperto la prima fila, scatta in terza posizione a causa di una penalità inflitta ad Alex Lowes.

Il pilota Kawasaki infatti non ha rispettato le bandiere gialle e il suo giro è stato cancellato, costringendolo così a scattare dalla decima casella. La prima delle Yamaha è dunque quella di Toprak Razgatlioglu, che torna ad essere il punto di riferimento della Casa di Iwata, e precede Garrett Gerloff. L’alfiere GRT è quarto ma paga già un ritardo più consistente, andando sopra i quattro decimi di ritardo dalla vetta. Tom Sykes porta la sua BMW in quinta posizione, mentre a chiudere la seconda fila ci pensa Michael Ruben Rinaldi, settimo nella cronometrata ma sesto in griglia .

Il romagnolo del team ufficiale Ducati accusa però un ritardo di quasi sette decimi, ma si mette alle spalle l’altra BMW di Eugene Laverty, settimo. Lucas Mahias agguanta un ottimo ottavo tempo, mentre chiudono la top 10 Tito Rabat, nono con la Ducati del team Barni, e Alex Lowes, finito in decima posizione per non aver rispettato le bandiere gialle.

Resta fuori dai primi dieci per poco meno di due decimi Andrea Locatelli, 11esimo con la Yamaha del team ufficiale. Il rookie resta davanti ad Alvaro Bautista, in grande difficoltà questo weekend in Portogallo: lo spagnolo è solamente 12esimo, mentre il suo compagno di squadra Leon Haslam è 15esimo. Notte fonda anche per Chaz Davies, che in qualifica non riesce a trovare il guizzo e sarà costretto a partire dalla 16esima casella, anche alle spalle di un Michael van der Mark che fatica e porta la sua BMW in 14esima posizione.