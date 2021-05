SBK, Estoril: affondo di Redding in Gara 1, terzo Rea

In una ventosa ma soleggiata Estoril, Scott Redding riparte da dove si era fermato, ovvero salendo sul gradino più alto del podio. Il portacolori Aruba.it Racing - Ducati stato autore di una prestazione perfetta, balzando al comando sin dalla partenza di Gara 1 e non lasciando la prima posizione fino alla bandiera a scacchi, sotto cui è passato con otto decimi di vantaggio rispetto agli inseguitori.

877 millesimi hanno separato Redding da Toprak Razgatlioglu, che ha tagliato il traguardo in seconda posizione. Il turco però si è dovuto guardare le spalle da un arrembante Jonathan Rea, che lo ha insidiato per tutta la durata di Gara 1. Il campione del mondo in carica chiude il podio, con una terza piazza che rappresenta il miglior risultato possibile in una gara in cui Redding ha fatto decisamente la differenza montando la gomma SCX, che ha creato tante polemiche.

Resta ai piedi del podio Garrett Gerloff, ancora una volta primo degli indipendenti. Lo statunitense è però molto attardato rispetto ai primi tre e taglia il traguardo con 9.5 secondi di ritardo dal vincitore. Il portacolori GRT, con un sorpasso molto aggressivo, si prende la posizione nel finale ai danni di Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo del team ufficiale è quinto, ma può ritenersi soddisfatto dopo un avvio di weekend in salita.

Sicuramente archivia Gara 1 con un bilancio positivo anche Chaz Davies, che recupera ben dieci posizioni. Il gallese partiva molto attardato, ma conclude al sesto posto una prima manche che lo fa sorridere. Grande giornata per Ducati, che porta tutte e cinque le moto nelle prime 11 posizioni: Tito Rabat è infatti nono, mentre Axel Bassani è 11esimo. Tra i due si inserisce Andrea Locatelli, che agguanta ancora una top 10 in sella alla Yamaha del team ufficiale.

Tira un sospiro di sollievo anche Michael van der Mark, che dopo un avvio di weekend difficile, riesce a strappare una settima posizione. L'olandese è il primo dei piloti BMW, che in Gara 1 fanno più difficoltà: Tom Sykes è solamente 14esimo, Jonas Folger è 16esimo, mentre Eugene Laverty scivola quando era settimo, ma riprende la via della pista e chiude 18esimo.

Sabato da dimenticare anche per Alex Lowes, arretrato in griglia di partenza dopo la qualifica. Il britannico scattava dalla decima casella, ma finisce nella ghiaia e getta alle ortiche una gara in rimonta. Il pilota Kawasaki rientra in pista, ma è solamente 19esimo.

E' una Gara 1 agrodolce per Honda, che con Alvaro Bautista riesce a entrare in top 10. Lo spagnolo, dopo tre cadute nel venerdì e un sabato mattina difficile, riesce a trovare un guizzo in gara ed è ottavo. Leon Haslam invece non va oltre la 12esima posizione finale.