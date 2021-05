SBK, Estoril, Libere 3: Redding beffa Gerloff e Rea

Inizia nel segno di Scott Redding il sabato mattina del round dell’Estoril del mondiale Superbike. Il pilota Ducati inizia a lanciare segnali fermando il cronometro sull’1’36”389, di fatto il tempo più basso del weekend. Il britannico firma il miglior crono della sessione proprio nel finale, beffando di 120 millesimi il leader Garrett Gerloff, a sua volta davanti a Jonathan Rea, che è stato al comando per tutto il turno.

Sembrava ormai ad appannaggio di Rea questa sessione, eppure nelle fasi finali hanno mostrato gli artigli prima Gerloff e poi Redding: in condizioni molto simili a quelle che i piloti troveranno nella Superpole, lo statunitense si è portato al comando togliendo 82 millesimi al miglior tempo di Rea. Il campione in carica si deve accontentare così del terzo tempo perché proprio allo sventolare della bandiera a scacchi Redding dà la zampata che lo porta al comando.

Con Redding davanti a tutti e Gerloff subito dietro, quella che inizialmente era una doppietta Kawasaki diventa una terza e quarta posizione: alle spalle di Rea troviamo infatti Alex Lowes, che paga poco meno di tre decimi dalla vetta, un distacco molto ravvicinato. Chi invece accusa un ritardo più consistente è Michael Ruben Rinaldi, addirittura a otto decimi dal compagno di squadra, pur chiudendo il terzo turno in quinta posizione. Redding dunque fa la differenza sulle altre Ducati, con Chaz Davies in sesta piazza in sella alla Panigale V4R del team Go Eleven.

Si conferma in ottima forma la BMW almeno con Tom Sykes in settima posizione, anche se resta a 892 millesimi dalla vetta. In questo turno però è l’unica M 1000 RR-R a rientrare in top 10, gli altri sono più attardati: Eugene Laverty e Jonas Folger sono 11esimo e 12esimo rispettivamente, mentre fatica ancora Michael van der Mark, 16esimo.

In questa terza sessione restano più indietro anche gli altri due portacolori Yamaha e Andrea Locatelli precede per la prima volta il suo compagno di squadra. Il rookie è ottavo, mentre il turco è solamente decimo dopo aver dominato i due turni di libere del venerdì. Tra i due portacolori ufficiali si inserisce Tito Rabat, nono con la Ducati del team Barni e per la prima volta nelle prime dieci posizioni. Ancora male le Honda, che non riescono a risalire la china dopo il venerdì difficile: Alvaro Bautista non va oltre la 14esima posizione, seguito dal compagno di squadra Leon Haslam, 15esimo.