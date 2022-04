SBK | Aragon, Libere: Rea vola, ma Bautista e Toprak lo insidiano

Carica lettore audio

L’attesa è finita, i motori si riaccendono e l’azione ricomincia: la Superbike è tornata e inizia la sua stagione 2022 dal Motorland, teatro dell’appuntamento inaugurale. I piloti sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere del round di Aragon, che conferma in parte quanto avevamo visto nei test e ci dà un primo assaggio di quelli che potranno essere i valori in campo questo fine settimana.

È già lotta senza sconti nelle posizioni di vertice, con Jonathan Rea che non fa sconti e, a dispetto del 65 sul cupolino, è il numero uno di questo venerdì spagnolo. Il pilota Kawasaki ha firmato il miglior crono nel primo turno, piegandosi poi ad Alvaro Bautista nella seconda sessione, ma la combinata dà ragione al sei volte campione del mondo. 1’49”301 è il riferimento della giornata, con il pilota Ducati staccato di tre decimi.

Bautista, al rientro in Ducati, sembra essersi nascosto durante la mattinata, piazzandosi “solo” in quinta posizione, ma risalendo la china nel pomeriggio, in cui si è issato in cima alla classifica dei tempi. In questo modo resta davanti al campione del mondo in carica, che chiude il venerdì in terza posizione. Toprak Razgatlioglu si trova infatti alle spalle dei primi due, ma la classifica è molto corta in termini di cronometro e il turco della Yamaha paga 364 millesimi dalla vetta.

I primi tre si confermano dunque i più in forma, così come il quarto: il “primo degli altri” è infatti Garret Gerloff, che anche nel primo venerdì della stagione dimostra di potersi piazzare alle spalle dei tre favoriti. Lo statunitense del team GRT è il primo degli indipendenti e tiene testa al gruppo, pur restando a sei decimi dalla vetta. L’alfiere Yamaha precede Michael Ruben Rinaldi, apparso più in difficoltà rispetto al compagno di squadra e quinto al termine della giornata inaugurale del weekend. Fatica di più anche Alex Lowes, che con la sesta posizione accusa un ritardo di sette decimi dal vicino di box e leader del venerdì.

Il rientro da pilota titolare in Superbike non si può certo definire negativo per Loris Baz, che al termine della prima giornata del round di Aragon è il primo dei piloti BMW. Il francese ha chiuso il suo venerdì in settima posizione e, pur essendo il primo ad andare oltre il secondo di ritardo, può dirsi soddisfatto. Baz infatti precede anche il portacolori Yamaha ufficiale Andrea Locatelli, che ha iniziato il 2022 in sordina non andando oltre l’ottavo crono.

Tra le varie conferme di questa giornata abbiamo anche una sorpresa: si tratta di Roberto Tamburini. Il pilota del team Motoxracing, al debutto in Superbike come titolare, si è issato fino alla nona posizione al suo primo venerdì mondiale. Il distacco dalla vetta è di poco più di un secondo, ma sicuramente l’esordio è più che soddisfacente. A chiudere la top 10 troviamo la Honda dell’altro debuttante Iker Lecuona, che in questo modo permette di avere tutti i costruttori nelle prime dieci posizioni.

Phillip Oettl è 11esimo all’esordio con la Ducati del team Go Eleven e precede un ottimo Ilya Mikhalchyk. L’ucraino è stato chiamato a sostituire l’infortunato Michael van der Mark nel team ufficiale BMW, ma non sta assolutamente sfigurando, anzi. 12esimo nella combinata, nel secondo turno è riuscito anche a portarsi in nona posizione. Mikhalcyk resta anche davanti al più blasonato compagno di squadra Scott Redding, che in questo primo weekend da pilota BMW sembra faticare abbastanza e non va oltre il 16esimo tempo nella combinata.

Tra i due piloti BMW si piazzano Xavi Vierge, 13esimo con la Honda ufficiale, Axel Bassani, 14esimo in sella alla Ducati del team Motocorsa, ed Eugene Laverty, equipaggiato della BMW M1000RR del team indipendente Bonovo in 15esima posizione. Fa grande fatica anche Lucas Mahias, caduto durante le FP1 fortunatamente senza conseguenze, e solo 17esimo nella combinata davanti a Kohta Nozane, decisamente più staccato rispetto al compagno di squadra Gerloff.

Seguono Luca Bernardi e Gabriele Ruiu, 19esimo e 20esimo rispettivamente, con Christophe Ponsson in 21esima posizione davanti a Oliver Konig, 22esimo e Leandro Mercado, 22esimo. Chiudono il gruppo Hafizh Syahrin e Loris Cresson, che restano al fondo dello schieramento.