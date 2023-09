SBK | Aragon: Bautista implacabile, sua Gara 2! Toprak secondo Alvaro Bautista trionfa in Gara 2 ad Aragon, incrementando ancora il vantaggio in campionato. Toprak Razgatlioglu limita i danni ed è secondo davanti a Michael Ruben Rinaldi, terzo dopo aver approfittato del ritiro di Andrea Locatelli, tradito dal motore Yamaha quando era secondo. Quarta posizione per Jonathan Rea, mentre Axel Bassani è quinto e migliore degli indipendenti.

Di: Lorenza D'Adderio Alvaro Bautista sbaglia una volta, ma poi ristabilisce le gerarchie: il campione del mondo in carica, dopo aver piegato i due rivali nella Superpole Race di questa mattina, ha replicato il successo in Gara 2, incrementando ulteriormente il suo vantaggio in campionato. Il portacolori Aruba.it conquista la vittoria numero 53 ed è il terzo pilota più vincente della storia della Superbike, solo dietro a Carl Fogarty (59 successi) e Jonathan Rea (119 affermazioni). Bautista domina davanti a Toprak Razgatlioglu, che limita i danni su una pista non favorevole alla Yamaha e sale nuovamente sul podio. Il turco è secondo dopo una lotta estenuante con il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, efficacissimo sin dalle prime curve ma fermato solamente da un problema alla sua moto, che fumando lo costringe a rientrare al box. Il problema tecnico del bergamasco consente a Michael Ruben Rinaldi di salire sul terzo gradino del podio. Il pilota Ducati, non particolarmente forte nelle prime fasi, guadagna terreno sulle due Yamaha davanti a sé nelle fasi finali ed è spettatore d'eccezione del duello intestino fra Razgatlioglu e Locatelli. Una volta fuori dai giochi, Andrea lascia strada libera a Rinaldi, che prova l'attacco su Toprak ma si deve poi accontentare della terza posizione alla bandiera a scacchi. Jonathan Rea è invece autore di una prestazione opaca. Il pilota Kawasaki è quarto al traguardo ma incassa ben 14 secondi dal vincitore, quasi trasformato dopo lo show della Superpole Race di questa mattina. Alle spalle del nordirlandese c'è un Axel Bassani che taglia il traguardo in quinta posizione ed è il migliore dei piloti indipendenti. Il pilota del team Motocorsa si riscatta dopo le difficoltà di questa mattina e precede Philipp Oettl, l'altro pilota Ducati indipendente, portacolori Goeleven e settimo. Tra i due si inserisce Iker Lecuona, sesto con la Honda. HRC può sorridere al termine del round di Aragon, anche in Gara 2 vanta entrambi i piloti ufficiali nel gruppo dei primi dieci con Xavi Vierge in ottava posizione. Chiudono la top 10 Remy Gardner e Garrett Gerloff, nono e decimo rispettivamente. Lo statunitense è il migliore dei piloti BMW e precede Michael van der Mark, 11°. L'altro portacolori ufficiale BMW Scott Redding è 14° dietro a Loris Baz, con il francese preceduto da Dominique Agerter, 12°. Gara 2 complicata per Lorenzo Baldassarri, 16° al traguardo. Domenica pomeriggio da dimenticare per gli altri italiani: Gabriele Ruiu si ritira e Danilo Petrucci rompe il motore nelle prime fasi di Gara 2, gettando alle ortiche un buon potenziale.