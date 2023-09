SSP | Aragon: Bulega firma la doppietta e ipoteca il titolo

È tutto perfetto per Nicolò Bulega, che al debutto quest’anno con la Panigale V2 del team Aruba sta volando verso il suo primo titolo mondiale in Supersport. Il pilota Ducati aveva già l’occasione di chiudere i giochi ad Aragon e ha fatto il possibile conquistando il successo in entrambe le gare. Tuttavia, non ha fatto i conti con Stefano Manzi, diretto rivale che gli rimanda la festa con l’11° posto in Gara 1 e una seconda posizione nella manche della domenica.

Così, è tutto posticipato a Portimao, dove a Bulega bastano 10 punti per coronare il sogno di diventare campione del mondo. Il leader di campionato comanda con 85 punti di vantaggio sul portacolori Ten Kate, che sarà costretto a vincere se vuole portare la lotta fino a Jerez, ultimo appuntamento. Tuttavia, ad Aragon Bulega ha dato una grande prova di forza, vincendo con un buon distacco entrambe le gare.

In Gara 1, il capo-classifica passa sotto la bandiera a scacchi con ben tre secondi e mezzo di vantaggio su Marcel Schrotter, ottimo secondo con la MV Agusta. A completare il podio del sabato c’è Yari Montella con l’altra Ducati del team Barni. Sabato da dimenticare per Manzi, che nel tentativo di sopravanzare il tedesco della MV, va largo e perde posizioni fino a tagliare il traguardo all’11° posto.

Manzi tenta il riscatto in Gara 2, dove prova a insidiare il primato di Bulega, ma invano. Ancora una volta, il pilota Ducati vince con un vantaggio di poco più di due secondi sul connazionale di Ten Kate, a cui però basta la seconda posizione per tenere il mondiale aperto. Tanta Italia sul podio nella domenica aragonese: Federico Caricasulo, dopo il terzo posto sfiorato in Gara 1, riesce a conquistare la terza posizione in Gara 2, chiudendo in bellezza il suo weekend.