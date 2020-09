SBK 2020: gli orari tv di Sky e TV8 del round di Aragon

La Superbike non si ferma e torna in pista per il secondo fine settimana back-to-back della stagione, ancora una volta sul tracciato di Motorland Aragon. Per l’occasione, l’appuntamento è stato denominato round di Teruel, ma le derivate di serie continueranno a battagliare sul circuito spagnolo dove hanno già corso la scorsa settimana.

Jonathan Rea arriva al secondo appuntamento di Aragon da leader del mondiale, dopo le due splendide vittorie ottenute in Superpole Race e Gara 2 che gli hanno consentito di staccare Scott Redding in classifica di dieci punti. La lotta per il titolo è ormai una questione a due, con il pilota Ducati che anche questo weekend proverà a frenare la corsa al sesto titolo mondiale del portacolori Kawasaki.

Il team Aruba.it Racing Ducati è determinato a ripetere la doppietta conquistata sabato scorso in Gara 1, ma sia la squadra di Borgo Panigale sia Kawasaki dovranno guardarsi le spalle dagli agguerriti avversari. Yamaha cerca il riscatto dopo un fine settimana altalenante, mentre Honda è a caccia di conferme, forte del podio ottenuto da Alvaro Bautista in Gara 2, al termine di un round solido.

Il Mondiale Superbike entra così nella seconda metà di stagione, che però non vedrà in griglia di partenza Lorenzo Gabellini. A partire dal round di Teruel infatti, il team MIE Racing correrà senza il supporto di Althea, che ha lasciato il campionato con effetto immediato, con l’italiano costretto ad abbandonare.

Il round di Teruel sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD e, a partire dalle qualifiche del sabato, anche su TV8.

Palinsesto Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 4 settembre

10:30-11:20 - Superbike Prove libere 1

11:30-12:15 - Supersport Prove libere 1

15:00-15:45 - Superbike Prove libere 2

16:00-16:45 - Supersport Prove libere 2

Sabato 5 settembre

9:00-9:20 - Superbike Prove libere 3

11:00-11:25 - Superbike Superpole

11:40-12:05 - Supersport Superpole

14:00 - Superbike Gara 1

15:15 - Supersport Gara 1

Domenica 6 settembre

11:00 - Superbike Superpole Race

12:30 - Supersport Gara 2

14:00 - Superbike Gara 2

Palinsesto TV8

Sabato 5 settembre

14:00 - Superbike Gara 1

Domenica 6 settembre

13:00 - Superbike Superpole Race (differita)

14:00 - Superbike Gara 2