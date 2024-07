SBK | Most, Libere: solo Bautista avvicina un indomabile Toprak

È stato il dominatore degli ultimi due round e a Most riparte da dove era rimasto: Toprak Razgatlioglu sigla il miglior tempo del venerdì di libere nell’appuntamento ceco, confermandosi l’uomo da battere dopo aver concluso al comando sia il primo che il secondo turno. Solo Alvaro Bautista è riuscito ad avvicinare il tempo del pilota BMW, fermandosi in seconda posizione a poco più di un decimo.

Ciò che maggiormente colpisce, è che il leader del campionato non ha siglato il time attack con la SCX, mentre i suoi avversari hanno montato la gomma più performante sul giro secco. Questo lascia pensare che l’alfiere BMW possa avere ancora qualcosa nel taschino da sfoderare al momento opportuno. Al termine del venerdì, però, il riferimento di Toprak in 1’31”519 è avvicinato solo da quello del campione in carica, distante 103 millesimi.

Il duo Razatlioglu-Bautista fa la differenza sul resto del gruppo, che nonostante qualche guizzo è più distante. Alle spalle dell’alfiere Aruba.it Racing – Ducati troviamo Jonathan Rea, che appare in forma in questo avvio di weekend e chiude il venerdì di libere con il terzo crono nella combinata, pur pagando ben mezzo secondo dalla vetta. Solo 19 millesimi separano il nordirlandese dal suo ex compagno di squadra Alex Lowes, quarto.

Si prospetta un weekend di grandi lotte, con ben quattro marchi diversi nelle prime quattro posizioni. Il quinto tempo però appartiene a una Ducati, nello specifico la #11 di Nicolò Bulega. Il rookie, secondo in campionato, è al suo primo weekend da pilota Superbike sul tracciato di Most e mette in archivio il venerdì con 552 millesimi di ritardo dal leader di giornata e diretto rivale in classifica.

Grande inizio di weekend per Danilo Petrucci, che chiude in sesta posizione nella combinata dopo aver mostrato di essere particolarmente efficace soprattutto nel primo settore della pista. Il ternano del team Barni è il migliore dei piloti indipendenti e precede Remy Gardner, settimo e unico del gruppo di testa a non aver migliorato il crono della mattina.

BMW può sorridere al termine del venerdì di libere, perché piazza ben tre moto nelle prime dieci posizioni: oltre al leader Razgatlioglu, Michael van der Mark è ottavo con l’altra M 1000 RR ufficiale, mentre Scott Redding prosegue sulla linea positiva ed è nono con la BMW della formazione Bonovo. Chiude la top 10 Andrea Locatelli, autore di una scivolata nel turno pomeridiano.

Faticano gli altri italiani: Andrea Iannone è 11° con la Ducati del team Goeleven. Il pilota di Vasto è al debutto sulla pista ceca e rimane a 57 millesimi dalla top 10, non senza difficoltà. Attardato anche Axel Bassani, che in sella alla Kawasaki ufficiale non va oltre il 15° tempo di giornata. Ancora peggio va a Michael Ruben Rinaldi, ultimo dei piloti Ducati e solo 17° con la Panigale V4R del team Motocorsa.