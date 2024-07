SBK | Ducati: Bulega e Bautista aprono la caccia a Toprak a Most

A solo una settimana dal round di Donignton, la Superbike riaccende i motori e lo fa sul tracciato di Most, dove andrà in scena il sesto appuntamento della stagione. I portacolori Aruba.it Racing – Ducati si presentano da inseguitori, dopo il dominio di Toprak Razgatlioglu che ha siglato due triplette consecutive.

È Nicolò Bulega il diretto inseguitore del turco, e si presenta a Most in seconda posizione nella classifica generale. Il rookie, distante 41 lunghezze dal leader di campionato, è determinato ad accorciare il gap su una pista nuova per lui in sella alla Panigale V4R. Il pilota Ducati ha vinto lo scorso anno nella classe Supersport e ora dovrà riscoprire Most, ma forte di risultati positivi in passato che possono contribuire a scendere in pista con fiducia.

Bulega è stato, inoltre, l’unico pilota in grado di avvicinarsi a Razgatlioglu in un round di Donington dove il turco l’ha fatta da padrone, sbriciolando record e diventando imprendibile. “Sarà una nuova sfida per noi visto che non abbiamo mai girato qui con la Panigale V4R”, spiega Bulega. “Per questo motivo non vedo l’ora di scendere in pista. Arrivare a Most con il secondo posto in classifica è qualcosa che non mi sarei aspettato ad inizio stagione ma questo dimostra la bontà del lavoro che stiamo facendo con il team”.

Nicolo Bulega, Aruba.It Racing – Ducati Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Se Bulega è ampiamente soddisfatto del lavoro svolto fino ad ora, tanto da trovarsi più avanti di quanto pensasse, Alvaro Bautista ha compiuto un passo indietro: il campione del mondo in carica si presenta a Most da terzo in campionato, dopo aver perso la seconda posizione a favore proprio del compagno di squadra nel round di Donington.

Non il suo weekend migliore, quello della Gran Bretagna, dove ha perso terreno in campionato su una pista mai particolarmente amica della Ducati. In una situazione tecnica difficile per via dello scarso feeling con la moto, Bautista cercherà a Most di ribaltare la situazione, memore anche della vittoria numero 50 in Superbike conquistata proprio lo scorso anno in Gara 2.

“Il ricordo del traguardo raggiunto lo scorso anno su questo circuito è ancora vivo. È chiaro, però, che in questo momento la nostra condizione è molto diversa. Il feeling con la moto non è lo stesso dello scorso anno e per questo motivo sarà importante iniziare bene fin dalle FP1 per porre basi solide in vista delle gare del weekend”, afferma Bautista.