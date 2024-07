SBK | Most, Gara 1: Toprak domina, Petrucci e Iannone a podio!

Il dominio incontrastato di Toprak Razgatlioglu trova conferma anche a Most, dove non ha mai ceduto la prima posizione: in testa dal venerdì di libere, il leader del mondiale ha concretizzato il potenziale in Gara 1, vincendo di forza con quasi sei secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori, uno stoico Danilo Petrucci.

L’ottavo successo consecutivo per il turco è accompagnato da un risultato di rilievo per i suoi avversari, che si sono giocati il podio fino alla bandiera a scacchi: alle spalle del portacolori BWM si è infatti consumata la lotta per la seconda posizione tra Petrucci e Andrea Iannone, al debutto su questa pista. I due hanno combattuto sul filo dei millesimi, con il ternano ad avere la meglio resistendo al dolore che ancora si porta dietro.

Ottimo comunque il risultato del pilota di Vasto, che ha agguantato la terza posizione al secondo giorno sul tracciato di Most. Primo fine settimana per l’alfiere Goeleven a Most, dove ha insidiato Petrucci per la seconda posizione e per i miglior piazzamento da indipendente, che è andato al ternano, con Iannone terzo.

Alvaro Bautista ha limitato i danni in una Gara 1 partita in difficoltà per una penalità in cui è incappato in Superpole: nelle fasi finali ha ostacolato Petrucci nel suo giro veloce ed è stato sanzionato con tre posizioni sulla griglia. Partito dalla decima casella, il campione in carica ha rimontato fino alla quarta posizione, riuscendo a mettere le ruote della sua Ducati davanti a quelle del compagno di squadra. Nicolò Bulega ha disputato una prima manche complicata, in cui è scattato forte, salvo poi arretrare pian piano fino a tagliare il traguardo in sesta posizione.

Tra i due portacolori Aruba.it Racing – Ducati si è inserito Remy Gardner, quinto e migliore dei piloti Yamaha al traguardo. L’australiano del team GRT si è confermato combattivo a Most, chiudendo anche davanti ad Andrea Locatelli, che in sella alla R1 ufficiale ha chiuso Gara 1 in settima posizione. Ancora qualche difficoltà per Jonathan Rea, decimo con tanto di Long Lap Penalty per aver tagliato la chicane. Il nordirlandese ha chiuso la top 10 alle spalle di Michael van der Mark, nono con l’altra BMW ufficiale.

Gara 1 meno complicata del solito per Michael Ruben Rinaldi, che è riuscito a portarsi a ridosso del gruppo dei primi dieci, piazzando la Ducati del team Motocorsa in 11^ posizione. Continua invece a faticare Axel Bassani, solo 16° al traguardo dopo un Long Lap Penalty per il taglio di chicane. Non un sabato entusiasmante per Kawasaki: Alex Lowes è caduto a 6 giri dal termine quando era all’inseguimento di Nicolò Bulega. Nessuna conseguenza per il britannico, che però ha raccolto uno zero.