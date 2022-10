WRC | Spagna, PS1-2: Rovanperä parte subito fortissimo Il neo-Campione vince le prime due prove e si tiene dietro Neuville, con le Toyota di Ogier ed Evans che approfittano di qualche sbavatura di Tänak per guadagnare la terza e quarta piazza. Breen migliore Ford in ottava posizione, in WRC2 ok Gryazin.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen partono alla grandissima nelle prime due Prove Speciali del Rally RACC, che vede i protagonisti del WRC a darsi battaglia sulle strade asfaltate della Catalunya. In Spagna i neo-Campioni 2022 hanno vinto sia la PS1 "Els Omells-Maldà 1" (11,05km) che la PS2 "Serra de la Llena 1" (11,79km) a bordo della loro Toyota Yaris, con la quale ora hanno un vantaggio di 3"3 sulla Hyundai i20 N di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, in entrabe le tratte giunti con il secondo crono al traguardo. Il podio virtuale al momento è occupato dalla Toyota del rientrant Sébastien Ogier, affiancato da Benjamin Veillas e salito terzo a 4"7 dalla vetta, superando i compagni di squadra Elfyn Evans/Scott Martin per 1"1. Dopo una PS2 con qualche malfunzionamento dell'ibrido, Ott Tänak/Martin Järveoja scivolano invece quinti con la loro Hyundai, davanti alla i20 N dei colleghi ed idoli locali Dani Sordo/Cándido Carrera. Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport Guadagnano la settima posizione Takamoto Katsuta/Aaron Johnston con la quarta Toyota ufficiale iscritta all'evento, mentre Craig Breen/Paul Nagle occupano l'ottava piazza e sono i migliori dei piloti M-Sport, dato che con la loro Ford Puma precedono quelle di Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria e Gus Greensmith/Jonas Andersson, questi ultimi al momento fuori dalla Top10 per appena 0"4. Dietro a questi abbiamo i leader della Classe WRC2, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov sulla Škoda Fabia Rally2 Evo con cui hanno 1"9 di margine nei confronti della Citroën C3 Rally2 guidata da Yohan Rossel/Arnaud Dunand e 6"2 sulla Hyundai di Teemu Suninen/Mikko Markkula. Un'uscita di strada nella PS2 ha provocato una foratura alla posteriore destra per la Škoda di Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen facendo scivolare molto indietro i finlandesi. Ora gli equipaggi andranno ad affrontare altre due PS prima della sosta in servizio di metà mattina, ma c'è l'incognita meteo a tenere tutti con il naso verso il cielo perché minacciosissimi nuvoloni neri potrebbero scaricare pioggia da un momento all'altro. condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente WRC | Kalle Rovanpera: la genesi del campione svelata da Testoni Prossimo Articolo WRC | Spagna, PS3-4: Neuville mette la freccia e balza al comando condivisioni