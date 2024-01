WRC | Rallye Monte-Carlo, PS8: Ogier vede Evans!

Sébastien Ogier, quando capisce di poter cogliere la prima posizione in un rally, è come uno squalo bianco che sente l'odore del sangue. L'8 volte campione del mondo ha vinto la PS8 del Rallye Monte-Carlo, la La Breole/Selonnet 2 di 18.31 chilometri, e si è avvicinato in modo forse decisivo al compagno di squadra Elfyn Evans dopo una giornata all'inseguimento.

Ogier vinto la speciale fermando il cronometro in 10'26"3 nell'unica prova di oggi fatta in notturna. Nessuno è riuscito a sostenere il suo passo, sebbene Thierry Neuville abbia provato - senza successo - a vincere la terza speciale di fila dopo aver inanellato scratch nella PS6 e nella PS7.

Grazie a questo successo di stage, in cui ha staccato Evans di 4"1, Ogier si è portato a 4"5 dal compagno di squadra, rimasto leader della classifica generale ma senza avere l'inerzia della corsa nelle proprie mani.

Il gallese ha gestito in mattinata quanto di buono fatto ieri, ma nel pomeriggio Ogier e Neuville hanno ridotto sensibilmente il loro divario da lui. Tra Evans e Ogier, domani sarà guerra aperta. Thierry Neuville, invece, dovrà cercare di ridurre ancora il suo divario dalle Toyota se vorrà provare a rientrare nei giochi per la vittoria.

Il belga è l'unico che può interferire nei piani di Toyota, ma il suo ritardo di 16"1 lo pone in una posizione meno vantaggiosa rispetto a quella di Ogier nei confronti di Evans. Non sarà facile per Neuville, ma il Rallye Monte-Carlo ha spesso regalato diverse sorprese a ogni edizione.

Ott Tanak è ormai certo della quarta posizione, ormai troppo distante da chi lo precede e con un buon margine su chi lo segue. L'errore commesso al chilometro 7,7 della PS3, quando è finito in un fosso scivolando su una lastra di ghiaccio, è stato decisivo ai fini della sua classifica e per le speranze di vittoria. Solo un errore di chi lo precede potrebbe cambiare la sua situazione.

Al di là dei primi 4, la vera buona notizia di questa prima tappa del Rallye Monte-Carlo ha il nome e il cognome di Adrien Fourmaux. Il francese di M-Sport Ford tornato al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid è stato autore di una giornata solida, con un buon ritmo e senza sbavature. Il suo è un quinto posto meritato, ma dietro di lui tutti gli altri hanno deluso.

A partire da Andreas Mikkelsen, sesto con la terza Hyundai i20 N Rally1. Il norvegese ha pochi chilometri alle spalle con la vettura coreana, ma ha molta più esperienza del francese. Trovarsi a oltre 1 minuto e 20 secondi da lui non è certo un bel modo per rientrare nella classe maggiore del WRC.

Takamoto Katsuta ha mostrato nella PS3 per quale motivo diverse persone hanno storto il naso sulla sua promozione a pilota ufficiale. Il giapponese ha perso 5 minuti bloccato in un fosso dopo asservi scivolato a causa della stessa lastra di ghiaccio che ha beffato Tanak e Gregoire Munster, settimo nella generale con la seconda Ford Puma ufficiale.

Esaltante la lotta per il primo posto nel WRC2, con Nikolay Gryazin che ha avuto la meglio in extremis sul sorprendente Pepe Lopez. I due si sono scambiati la prima posizione per tutta la giornata, ma alla fine la meglio l'ha avuta il pilota russo (che corre con licenza bulgara) di Citroen Racing. Lopez, secondo, è ad appena 1"3, mentre Yohan Rossel è terzo con la seconda Citroen C3 Rally2, staccato di 4"9 dal secondo posto.

La prima tappa della 92esima edizione del Rallye Monte-Carlo termina qui. La gara riprenderà domattina con la PS9, la Esparron / Oze 1 di 18,79 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:05 italiane.

WRC 2024 - Rallye Monte-Carlo - Classifica dopo la PS8