WRC | Rallye Monte-Carlo, PS7: Neuville spinge e si ripete

Thierry Neuville non ci sta e ha deciso di cambiare ritmo per rientrare nella lotta per il successo alla 92esima edizione del Rallye Monte-Carlo.

Il pilota di Hyundai Motorsport, dopo aver vinto la prima speciale del giro pomeridiano odierno, si è ripetuto nella Prova Speciale 7, la Champcella / Saint-Clément 2 di 17,87 chilometri firmando il terzo scratch della sua gara.

Un risultato importante per Neuville, perché grazie a questa vittoria di speciale ha rosicchiato 3 secondi e mezzo su Sébastien Ogier e 4"6 su Elfyn Evans, ossia i due piloti che lo precedono nella classifica generale del Rallye Monte-Carlo.

Neuville è ora a 8"6 da Ogier e a 17"3 da Evans. Pesa tanto il testacoda fatto questa mattina proprio sulla Champcella / Saint-Clément, nel primo passaggio, ma Hyundai paga anche i problemi di affidabilità avuti tra ieri sera e questa mattina.

Intanto, se Neuville si avvicina alle Toyota, Sébastien Ogier continua a fare lo stesso con il suo compagno di squadra Elfyn Evans. Ogier è a 8"6 dalla vetta della classifica generale che continua a essere nelle mani del gallese.

Tutte le altre posizioni iniziano già a essere cristallizzate, con Ott Tanak quarto ma distante dal podio di quasi 50 secondi. Dietro di lui, al quinto posto, c'è Adrien Fourmaux a 21 secondi da lui. Andreas Mikkelsen e Gregoire Munster sono rispettivamente sesto e settimo, ma staccati di mezzo minuto.

Continua invece il susseguirsi d'emozioni per quanto riguarda il WRC2. Pepe Lopez ha ripreso il comando della classifica di categoria vincendo la prova e ora ha un vantaggio di 4"3 su Nikolay Gryazin e 6"2 su Yohan Rossel, ossia i due piloti ufficiali di Citroen Racing. Sami Pajari continua a occupare la quarta piazza al volante della prima Toyota GR Yaris Rally2, ma è staccato di quasi un minuto e mezzo.