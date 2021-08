WRC, Rally Ypres, PS7: Rovanpera supera Evans ed è quarto

La marcia di Thierry Neuville al Rally di Ypres sembra non conoscere sosta. Il pilota di Hyundai Motorsport ha ottenuto il miglior tempo anche nella Prova Speciale 7, la Kemmelberg 2 di 23,62 chilometri.

Grazie a questo risultato il padrone di casa ha aumentato il suo vantaggio nei confronti del primo e unico inseguitore, il compagno di squadra Craig Breen.

Il nord-irlandese ha firmato il quarto tempo di speciale, staccato di 3"6 dal compagno di squadra. ora Neuville ha 7"6 di vantaggio su Breen nella classifica generale, ma la lotta per il successo è ancora aperta.

Grazie a questo successo di speciale, Neuville sale al 19esimo posto di tutti i tempi nella speciale classifica che ordina i piloti che hanno vinto più speciali nel WRC. Ora il belga è a quota 271, lo stesso numero di vittorie del compagno di squadra Ott Tanak. Davanti a loro c'è Richard Burns a quota 275.

Si apre ulteriormente la lotta per il terzo posto. Ott Tanak è ancora titolare del gradino più basso del podio, ma ora alle sue spalle dovrà stare molto attento al grande ritorno di Kalle Rovanpera.

Il pilota finlandese è stato autore del terzo tempo, mentre sia Tanak che Elfyn Evans hanno sofferto molto nel corso della speciale. L'estone della Hyundai continua ad avere problemi di potenza al motore della sua i20, mentre Evans sembra aver perso la brillantezza di questa mattina.

Per questo motivo Rovanpera ha la grande opportunità di spezzare la tripletta Hyundai in classifica quando manca appena una prova speciale alla fine della giornata.

Torna prepotentemente in lotta per il terzo posto anche Sébastien Ogier. il 7 volte iridato ha cambiato passo in queste prove serali e sta recuperando secondi su secondi a Tanak, Evans e Rovanpera. Per questo motivo Séb potrebbe iniziare proprio questa sera la sua rimonta verso l'unica posizione del podio attualmente disponibile.

Nel WRC2 succede davvero di tutto, con Oliver Solberg che è diventato il nuovo leader della categoria al volante della nuova Hyundai i20 N Rally2. Teemu Suninen è stato costretto al ritiro a poche centinaia di metri dalla fine della prova a causa del surriscaldamento del motore della sua Fiesta, dovuto probabilmente all'erba accumulata davanti alla presa d'aria del motore dopo un'uscita di strada.

Jari Huttunen, secondo sino a poco prima di questa prova al volante della seconda Hyundai i20 N Rally2, ha perso diversi minuti a causa di una foratura alla gomma anteriore destra. Così Solberg ha avuto via libera ed è diventato il nuovo leader.

Aggiornamento delle 20:45: la Direzione Gara ha cancellato la PS8, ovvero l'ultima prova di questa giornata, per questioni di sicurezza. Per questo motivo la giornata termina anzitempo. Riprenderà domattina con la PS9, la Hollebeke 1 di 25,86 chilometri, con la prima vettura che entrerà in speciale alle ore 9:11 italiane.

Rally di Ypres - Classifica dopo la PS7

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 Coupé WRC 1.04'27”0 2 Breen/Nagle Hyundai i20 Coupé WRC +7"6 3 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +31"2 4 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +32"6 5 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +33"4 6 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +39"4 7 Katsuta/Williams Toyota Yaris WRC +1'24"5 8 Loubet/Haut-Labourdette Hyundai i20 Coupé WRC +2'50"0 9 Rossel/Coria Citroen C3 R5 +5'28"2 10 Solberg/Johnston Hyundai i20 N Rally2 +5'44"9