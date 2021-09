WRC, Rally Acropoli, PS6: Tanak supera Ogier e torna secondo

Ott Tanak ha risposto agli attacchi di Sébastien Ogier riprendendosi la seconda posizione nella classifica generale del Rally Acropoli dopo aver vinto la Prova Speciale 6 Elatia di 11,65 chilometri.

Nell'ultima prova della giornata, il pilota estone di Hyundai Motorsport ha firmato un gran tempo che lo ha portato a battere Kalle Rovanpera e a riprendersi la seconda posizione nella classifica generale.

Tanak ha fatto meglio di 2"5 rispetto a Rovanpera, ma soprattutto ha fatto meglio di 3"6 rispetto a Ogier. Questo lo ha riportato in seconda posizione, risultando più rapido nel tempo complessivo della gara di appena 2 decimi nei confronti del 7 volte iridato.

Con il risultato di questa prova, Rovanpera ha allungato di nuovo nei confronti dei diretti avversari. Il suo vantaggio è ora di 3"7 su Tanak e 3"9 su Ogier. La lotta a tre per la prima posizione proseguirà certamente nella giornata di domani.

Si conferma al quarto posto Dani Sordo, che sembra aver iniziato bene la sua avventura con il nuovo navigatore Candido Carrera. Lo spagnolo è staccato di 23"9 dalla vetta, ma 10" sono stati causati da una partenza anticipata in una delle 5 speciali svolte oggi.

Nella PS6 si è messo in evidenza Adrien Fourmaux. Il giovane transalpino del team M-Sport ha firmato addirittura il quarto tempo, staccato di 3"3 da Tanak e appena un decimo da Sordo che lo ha preceduto.

Questo risultato lo ha portato a consolidare la quinta posizione nella classifica generale, con un vantaggio di 29"1 sul compagno di squadra Gus Greensmith.

Prova sfortunata per Pierre-Louis Loubet, il quale ha rotto il braccetto dello sterzo della sua Hyundai i20, finendo poi per rimanere bloccato a bordo prova. Grazie all'aiuto del pubblico presente in quel tratto, il francese è riuscito a riprendere la via per il traguardo, ma dovrà fermarsi per cercare di riparare la componente rotta nel corso della prova.

La giornata a dir poco negativa di Thierry Neuville (problemi elettrici e rottura del servosterzo) si è conclusa come peggio non poteva. Mentre era intento a cercare un buon tempo nell'ultima prova di oggi, il belga si è visto sventolare la bandiera rossa nell'ultimo settore da un marshal dopo la rottura della sospensione di Loubet.

Una volta raggiunta la vettura del francese, Neuville e Wydaeghe hanno fermato la loro i20 per prestare soccorso ai colleghi (pensando fossero in difficoltà dopo la bandiera rossa esposta). Invece - per fortuna - Loubet e il navigatore Haut-Labourdette erano fisicamente integri. Neuville ha poi proseguito la prova, chiudendo però con un ritardo di oltre 51" da Tanak che ha vinto la prova.

Per quanto riguarda il WRC2 è dominio per il team TokSport. Marco Bulacia Wilkinson è in testa con 5"4 di vantaggio sul compagno di squadra Andreas Mikkelsen. Entrambi i piloti, al volante di una Skoda Fabia R5 Evo, hanno dato vita a una lotta intestina che, però, non dovrebbe portare a scontri epici nella giornata di domani.

Bulacia dovrebbe avere via libera per cercare il successo di categoria, mentre Mikkelsen - complici le enormi difficoltà tecniche incontrate oggi dal rivale per il titolo Mads Ostberg - si limiterà a gestire la situazione, senza prendersi inutili rischi.

La prima giornata di gara del Rally dell'Acropoli 2021 termina qui. Il rally riprenderà domattina con la Prova Speciale 7, la Pavliani 1 di 24,25 chilometri in cui la prima vettura a entrare in speciale lo farà alle ore 07:32 italiane.

Rally Acropoli - Classifica dopo la PS6

Pos Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC 1.02'00”8 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC +3"7 3 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +3"9 4 Sordo/Carrera Hyundai i20 Coupé WRC +23"9 +10" 5 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +54"2 6 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'23"3 7 Bulacia/Der Ohannesian Skoda Fabia R5 Evo +2'40"9 8 Mikkelsen/Edmondson Skoda Fabia R5 Evo +2'46"3 9 Ingram/Whittock Skoda Fabia R5 Evo +2'52”7 10 Kajetanowicz/Szczepaniak Skoda Fabia R5 Evo +3'03"1