WRC, Rally Acropoli, PS7: Rovanpera stacca tutti

Il Rally Acropoli 2021 è ripartito questa mattina con la Prova Speciale 7, la Pavliani 1 di 24,25 chilometri, in cui a dettare legge è stato ancora una volta il leader della classifica generale dell'evento: Kalle Rovanpera.

Il finlandese della Toyota ha staccato il miglior tempo grazie a un secondo intertempo eccezionale, con cui ha distanziato sia Ott Tanak - primo degli inseguitori nella classifica generale - poi il suo compagno di squadra Sébastien Ogier.

Un dominio, quello di Rovanpera, frutto di diversi fattori: la posizione di partenza guadagnata ieri, sebbene stamattina abbia dovuto affrontare una prova con tanto fango. La sua propensione alla guida veloce ma in controllo in determinati fondi e la scelta gomme. In questa prova Kalle ha selezionato 2 Hard e 2 Soft, e le ha incrociate (1 Hard e 1 Soft all'anteriore, invertendo la selezione al posteriore).

Ott Tanak ha firmato il secondo crono. Un ottimo crono, a dire il vero, soprattutto se paragonato a tutti i piloti che hanno fatto peggio di lui. Rovanpera, però, in questo momento sembra imprendibile. E' parso più in difficoltà di ieri Sébastien Ogier, nonostante oggi possa godere di una posizione di partenza decisamente migliore.

Il 7 volte iridato ha colto il quarto tempo, ma è stato sopravanzato addirittura dal compagno di squadr Elfyn Evans, il quale parte in prova molto prima di lui. Quasi 13 i secondi accumulati in questa speciale nei confronti di Rovanpera, che ora ha margini più rassicuranti nei confronti di Tanak e lo stesso Ogier.

Il finnico della Toyota può contare su 9"3 di vantaggio sull'estone della Hyundai e ben 16"7 su Ogier. Una panoramica ben differente rispetto a ieri sera, quando i primi tre della classifica generale si trovavano racchiusi in appena 3"9.

Molto più cristallizzate le altre posizioni, con Gus Greensmith che ha però recuperato quai 9 secondi nei confronti di Adrien Fourmaux in appena una speciale. Ottimo il tempo del britannico del team M-Sport, mentre il francesino ha affermato a fine prova di non aver trovato il giusto feeling con il percorso, con questo che presentava diversi cambiamenti di grip.

Cambio importante in vetta alla classifica WRC2. Grazie a una grande prova mattutina, Andreas Mikkelsen è riuscito a superare il compagno di squadra nel team TokSport, Marco Bulacia WIlkinson, ed è tornato in testa. Ora il norvegese comanda con 12" netti sul boliviano e con oltre 2 minuti nei confronti del terzo in classifica: Nikolay Gryazin.